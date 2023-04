Las sanciones de Estados Unidos a Rusia atenta con el dólar como moneda internacional

Cada vez más países buscan alternativas al dólar como moneda de reserva, y una de las razones son las sanciones contra Rusia, según publicó este fin de semana el influyente diario The Washington Times citado por Bae, destacando que los gobiernos de estos Estados quieren utilizar la divisa de un país que no confisque sus reservas en caso de conflicto.

Además, las subvenciones ocultas (debido a la pérdida del valor del dólar) que pagan los tenedores extranjeros de billetes y valores estadounidenses se disparan, de la mano de la inflación en la principal potencia mundial, un mal que se ha vuelto global, y al que los países le buscan la vuelta sin éxito.

China, Rusia, Brasil, la India, Indonesia, Argentina y Sudáfrica, junto a sus aliados, están buscando la manera de esquivar al dólar estadounidense como principal moneda de intercambio comercial, y miran cada vez más a la moneda china, el yuan, como divisa también para integrar sus reservas.

Ya se están dando los primeros pasos concretos. Por ejemplo Moscú acordó con Beijing que aceptará el yuan como pago por el petróleo y otros productos básicos suministrados al gigante asiático, destaca la agencia Sputnik.

Según el informe del The Washington Times, uno de los grandes temas es que Washington tiene un problema de confiabilidad. "Utilizar el dinero de otros países como reserva es una cuestión de confianza. EEUU la está perdiendo. (...) Tiene que haber confianza en que el país que tiene la reserva no la confiscará por alguna disputa, como hizo EEUU con Rusia", resaltó el medio, refiriéndose a la imposición de las sanciones contra el país euroasiático y el congelamiento de los activos de ciudadanos rusos también decidido desde la Casa Blanca.

En este contexto, se requerirán garantías de que las autoridades financieras del país donde se mantienen las reservas no inflarán su valor. Cuando la inflación estadounidense era baja, no hubo graves preocupaciones. Pero ahora que las "imprudentes políticas monetarias y económicas" de EEUU hacen que muchos se preocupen por la depreciación de la moneda, y "los que no tienen miedo probablemente no son plenamente conscientes de la complejidad de la situación", remarca el texto.

"Si la situación del dólar sigue deteriorándose, es probable que más bancos centrales diversifiquen sus tenencias hacia otras divisas y hacia el oro, la plata y otros metales como el aluminio y el cobre, e incluso el bitcoin", concluyó The Washington Times.

Y el yuan chino pica en punta para ser la nueva monedad de intercambio internacional. Por ejemplo, ya es la segunda moneda más presente en las reservas internacionales del Banco Central de Brasil, por delante del euro.