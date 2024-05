Israel ignora orden de la CIJ y continúa la ofensiva en Ráfah

Pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de detener las ofensivas militares sobre Ráfah, en el sur de Gaza, las autoridades de Israel consideraron que, de cualquier forma, les da margen para realizar alguna acción militar allí.

Todo surge de un fallo de emergencia luego de la acusación por parte de Sudáfrica hacia Israel de genocidio. Por ese motivo, los jueces de la Corte Internacional de Justicia ordenaron a Israel detener inmediatamente su asalto a Ráfah, donde las fuerzas israelíes aseguran estar erradicando a los combatientes de Hamás.

"Lo que nos piden es que no cometamos genocidio en Ráfah. No cometimos genocidio y no lo cometeremos", expresó el asesor de seguridad nacional del primer ministro Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, a una cadena televisiva.

Sobre la ofensiva de Ráfah, Hanegbi comentó: "Según el derecho internacional, tenemos derecho a defendernos y la prueba es que el tribunal no nos impide seguir defendiéndonos".

Otro funcionario de gobierno aseguró que el fallo de la CIJ es condicional y que la orden relativa a la operación de Ráfah "no es una orden general".

El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, expresó que la situación en Gaza se había deteriorado desde la última vez que el tribunal ordenó a Israel que tomara medidas para mejorarla. Por ese motivo se habían cumplido las condiciones para dar nueva orden de emergencia.

"El Estado de Israel (...) detendrá inmediatamente su ofensiva militar, y cualquier otra acción en la gobernación de Ráfah, que pueda infligir al grupo palestino de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física, total o parcial", dijo Salam.

Sin embargo, desde Israel sostienen que esa formulación no excluye toda acción militar. "Nunca hemos llevado a cabo, y no lo haremos, ninguna acción militar en Ráfah, ni en ningún otro lugar que pueda infligir condiciones de vida que provoquen la destrucción de la población civil de Gaza, ni en su totalidad ni en parte", aseguró el funcionario.

De cualquier forma, el tribunal no tiene medios para hacer cumplir sus órdenes. Sin embargo, el caso muestra el creciente aislamiento diplomático de Israel por su campaña contra Hamás en Gaza.

Desde que comenzó la ofensiva como respuesta al ataque del 7 de octubre, casi 36.000 palestinos murieron, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, y gran parte de Gaza quedó devastada. Según el recuento israelí, el 7 de octubre murieron unas 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes.