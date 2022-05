Irlanda del Norte arde y no puede elegir presidente

Hoy se reunió por primera vez la Asamblea de Stormont desde la victoria del Sinn Fein, antiguo brazo político del IRA en las elecciones de 5 de mayo e Irlanda del Norte no pudo elegir presidente luego que el Partido Unionista Democrático (DUP) decidió no apoyar el proceso oponiéndose al Protocolo de Irlanda del Norte. De esa manera la administración descentralizada norirlandesa no puede funcionar.

El líder del DUP, Jeffrey Donaldson, anunció hoy que no aceptarían la elección de un nuevo presidente para la Asamblea hasta tanto Reino Unido no modifique el Protocolo de Irlanda firmado con la Unión Europea (UE).

Sir Jeffrey Donaldson

Desde el Sinn Féin aseguraron que la oposición decidió "tomar a la sociedad como rehén". La líder Michelle O'Neill y candidata a presidenta consideró que el DUP está "castigando al electorado" boicoteando la elección y que "el pueblo merece algo mejor". Por último, aseguró que la acción "no es tolerable, ni es aceptable"..

A su vez, Naomi Long, la líder del Partido Alianza, la tercera fuerza del país, se mostró “horrorizada” por el comportamiento unionista. "A pesar del hecho de que la gran mayoría de la gente en Irlanda del Norte votó por partidos que querían volver al gobierno, que querían ver funcionar la Asamblea, y a pesar del hecho de que incluso aquellos que votaron por el DUP no les dieron mandato para bloquear una volver a la Asamblea, hoy nos hemos encontrado en esa situación", comentó. “Pero si bien este es un día triste para la gente de Irlanda del Norte, es un día vergonzoso para el DUP”, finalizó.

Michelle O'Neill

Los unionistas consideran que el Protocolo de Irlanda del Norte debilitó la posición norirlandesa en el Reino Unido. Este impone controles adicionales sobre el movimiento de algunos bienes de Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Se firmó como parte del acuerdo del Brexit entre el reino y la UE para mantener alineados a los norirlandeses con el mercado único de bienes del bloque europeo y así garantizar el libre comercio en la frontera irlandesa.

Por estos motivos, el primer ministro Boris Johnson anunció su visita al país el próximo lunes. Se espera que O'Neill se reúna con el jefe de gobierno británico.