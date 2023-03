Invitación a Cafiero: ¿Otra 'palmadita' de Biden a Fernández?

El responsable de la cartera de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, fue parte de un encuentro virtual invitado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. En el mismo, se debatieron distintas posibilidades con el objetivo de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, estableciendo una ‘hoja de ruta’ para una paz duradera.

“Una paz justa y duradera”

En el evento, denominado “A Just and Lasting Peace in Ukraine”, (Una paz justa y duradera en Ucrania), también participó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien inauguró el espacio de diálogo con sus palabras de apertura.

“El mundo quiere la paz en Ucrania, una paz que sea sostenible y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Una paz justa y duradera solo será posible si se defienden los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que son la base de la convivencia pacífica que nos hemos comprometido a conseguir desde 1945 y que incluye el respeto del derecho internacional, la soberanía de los Estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la vigencia irrestricta de los derechos humanos", destacó el canciller argentino.

El Canciller Santiago Cafiero se encuentra en Washington

‘Gesto de Biden a Fernández’

Para integrantes del gabinete de Casa Rosada, la participación de Cafiero en el encuentro virtual significa "otro gesto" del presidente Joe Biden hacia su par argentino, Alberto Fernández. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fue "el único canciller sudamericano en participar de un evento por Ucrania, organizado por Estados Unidos", resaltaron.

El trabajo de ‘cascos blancos’ en Ucrania

Cafiero destacó: “a lo largo de este período de conflicto, la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria-Cascos Blancos realizó doce viajes llevando donaciones, en articulación permanente con la comunidad ucraniana en nuestro país".

Cascos blancos colaborando en la evacuación de refugiados por la guerra de Ucrania

"También llevó a cabo dos misiones para asistir en la tarea de evacuación de ciudadanos argentinos y refugiados en Polonia y Rumania”, indicó Cafiero.

Junto a Cafiero estuvieron presentes los responsables de la diplomacia de Francia: Catherine Colonna, de República Checa: Jan Lipavsky, de Israel: Eli Cohen, Italia: Antonio Tajani, Liberia: Dee-Maxwell Saah Kemayah, de Malawi: Nancy Tembo, Zambia: Stanley Kakubo y de Japón: Yoshimasa Hayashi.