Guerra Rusia- Ucrania: los últimos detalles del conflicto

Sigue el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. Como producto de la invasión el país que tiene al mando Vladimir Putin quedó desolado y con un bloqueo mundial histórico. En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- el analista y consultor internacional Alejandro Laurnagaray de Urquiza, brindó detalles del minuto a minuto de esta batalla.

El especialista indicó que esta situación "traerá consecuencias para Europa" además, sostuvo que a pesar de todas las sanciones que recibió Rusia “no va a frenar la operación militar hasta que consiga sus objetivos". Asimismo, explicó algunos detalles sobre lo que sucede en el lugar.

—¿Qué significan las letras Z y V pintadas en los tanques rusos?

—Según las fuentes, la Z representaría Zapar, que es oeste en ruso y la V Vostok que es este. También escrito en letras relativamente grandes para que algunos drones o vía aérea se puedan identificar y no confundir. Son equipamientos muy similares o iguales a los que tienen los ucranianos.

—Dentro del fuego cruzado hay civiles que ayudan, la Cruz Roja, periodistas; ¿hay alguna ley para que estas personas no sean atacadas?

—Primero que nada las leyes quedaron de lado cuando mandan las armas, de un lado y del otro. Rusos y ucranianos se han acusado de violar el alto al fuego para los corredores humanitarios. La situación es compleja, porque dos son millones de refugiados los que han tenido que salir de Ucrania hoy, la ONU dice que podrían ser 4 millones si se extiende el conflicto.

“Todas las organizaciones que apoyan desde Polonia y otras que han ayudado a salir todo es válido. Dentro de lo posible reclamar que las fuerzas tanto ucranianas como rusas deben respetar la salida de civiles. Después que haya investigaciones internacionales de haber violado de un lado u otro el alto al fuego es difícil de condenar. Pero más que apoyar y reclamar que se respete la vida y salida de los civiles está en manos de las organizaciones y de las fuerzas de ambos bandos. Esperemos que se termine pronto.

— ¿Cuál es el objetivo final de Vladimir Putin?

—El objetivo final fue claro y buen expresado. Cuando comenzó el ataque dijo que quería desmilitalizar a Ucrania, eliminar las fuerzas armadas de Ucrania porque desde el punto de vista de Rusia comete esta acción que tiene un costo político, financiero, económico y está siendo aislada del mundo… Rusia con una Ucrania como se venía armando consideraba como una amenaza a su seguridad. Cuando una potencia como Rusia ve en peligro su seguridad nacional, avanza con esta acción sin importar lo que diga cualquier otro país del mundo porque según su visión está en juego su supervivencia.

“Desarmar a Ucrania, impedir que ingrese a la OTAN, dejar afuera a las repúblicas separatista, partir al país en tres o cuatro pedazos o terminar con el dominio y acabar con la soberanía de Ucrania. Mañana habrá una negociación importante entre los cancilleres. Pero no va a cambiar si Rusia no ve asegurada su seguridad nacional y supervivencia desde su visión, no va a frenar esta embestida. Algunos especialistas rusos hablan de que aparentemente en tres días podrían terminar los objetivos fundamentales. Depende de todas las partes y de lo que se negocie”.