Fernández invitó a Joe Biden y Xi Jinping a la Cumbre de la CELAC

Se conoció que el Presidente Alberto Fernández cursó invitaciones formales a sus pares de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, para que estén presentes en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), que se celebrará el próximo 24 de enero en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

En consonancia, si bien Alberto Fernández adelantó la invitación al mandatario norteamericano durante la presencia del argentino en Los Ángeles, en el marco de la Cumbre de las Américas, esta vez lo hizo de manera oficial a través de una misiva.

Detalles de la invitación

Según publicaron algunos medios nacionales, la invitación expresa: “Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de invitarlo, en carácter de asistente especial, a participar de la VII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de enero de 2023″, esbozó Fernández en la carta que envió a Xi Jinping y que data del 2 de diciembre de 2022. Asimismo, la misiva transmitida a Biden tiene como fecha el 26 del antedicho mes y ambas cierran con el mismo párrafo: “Esperando contar con su distinguida presencia en el citado encuentro, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más alta estima”.

Cumbre de la CELAC

Probabilidades de presencia

A colación, se especula que, por el lado de Washington, las probabilidades de la presencia de Joe Biden son escasas, debido a que la Casa Blanca no realiza visitas de estado ni se muestra con otros mandatarios que estén participando de un año electoral.

Joe Biden y Alberto Fernández

A tal efecto, si bien el escenario del Frente de Todos para las elecciones presidenciales que se disputarán en octubre no está definido, Alberto Fernández aún no niega ni confirma una posible postulación. Por otra parte, resultó en una novedad inesperada la invitación a Xi Jinping, aunque todavía no hay contestación de Pekín en lo concerniente a su participación. De todas formas, se presume como poco probable el arribo del mandatario chino, dada su apretada agenda en materia de política exterior.

Xi Jinping y Alberto Fernández

Asistentes confirmados

La VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la CELAC ya cuenta con la confirmación de los presidentes de Brasil, Colombia, Chile Paraguay, Uruguay y Cuba. Este encuentro está considerado especialmente importante ya que significará el regreso de Brasil, bajo la conducción de Lula, al organismo, luego de que Jair Bolsonaro decidiera retirarse durante su mandato.

El último encuentro en el marco de la CELAC fue con Joseph Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, en el Centro Cultural Kirchner (CFK) en octubre del año pasado. En esa instancia, Alberto Fernández pidió a los miembros del foro que unan fuerzas para lograr un buen ejercicio de la multilateralidad regional y mundial.