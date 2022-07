Pese a la Corte, Joe Biden busca salvar el derecho al aborto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto para proteger el derecho al aborto. Esto nació como una respuesta a la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia del caso Roe contra Wade.

¿Qué dice el decreto?

La disposición obliga al secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, a garantizar el acceso al aborto, incluyendo los medicamentos aprobados por la FDA, así como la ampliación del acceso "a toda la gama de servicios de salud reproductiva". Por ese motivo, se incluyen "la anticoncepción de emergencia y la anticoncepción reversible de acción prolongada, como los dispositivos intrauterinos (DIU)", expresa el decreto, citando la cobertura del control de la natalidad en virtud de la Ley de Asistencia Asequible.

En los próximos 30 días, Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) debe presentar un informe acerca de la aplicación de la medida, así como los programas y estrategias tomadas para proteger la privacidad médica y digital de las pacientes que buscan abortar.

El decreto también establece que la HHS y el Consejo de Política de Género de la Casa Blanca, incluyendo al secretario de Justicia, Merrick Garland, deben proporcionar "asistencia técnica a los estados que ofrezcan protección legal a las pacientes de otros estados, así como a los proveedores que ofrezcan atención médica reproductiva legal".

Duras declaraciones

“Esta no fue una decisión impulsada por la Constitución, y a pesar de lo que dijeron esos jueces en la mayoría, esta no fue una decisión impulsada por la historia”, aseguró Biden desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca acerca de la determinación del Tribunal Supremo. Al mismo tiempo agregó que “la verdad es que la mayoría de la Corte Suprema de hoy que está jugando rápido y suelto con los hechos incluso hace 150 años, el derecho consuetudinario en muchas leyes estatales no penalizaba el aborto temprano en el embarazo, lo cual es muy similar a la línea de viabilidad trazada por Roe, pero la mayoría de Dobbs ignora ese hecho”.

Acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, insistió que el fallo de la Corte “ignora que se promulgaron muchas leyes para proteger a las mujeres en el momento en que estaban muriendo por abortos inseguros".

Durante el último mes, demócratas y defensores del derecho al aborto hicieron escuchar sus quejas en la Casa Blanca. Biden insinuó en las últimas semanas la posibilidad de firmar un decreto, aunque se analizaron distintas opciones.