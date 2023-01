Estados Unidos vuelve a emitir visas a cubanos

La legación diplomática de Estados Unidos en La Habana, Cuba, vuelve a gestionar desde este miércoles 4 de enero visados migratorios para los ciudadanos cubanos, cinco años después de su suspensión por decisión de la administración Trump.

Trámite migratorio

Los cubanos hacen fila desde la reapertura del trámite, ante la Embajada americana, con la esperanza de conseguir la documentación que les permitirá viajar a tierras estadounidenses.

“Yo estuve aquí hace cinco años, en 2017 tuve la entrevista, y me quedó pendiente dejar un documento. Y todavía no sé si me van a dar solución, porque aún no he podido entrar", explica un ciudadano que desde hace tiempo espera concretar su trámite.

"Ya entramos. Todo fue muy rápido. Ahora tengo que venir a buscar la visa y ya puedo viajar", cuenta una joven con una gran sonrisa en el rostro.

Reinicio de relaciones

El reinicio de operaciones migratorias se produce tras unos meses de tímidos acercamientos entre Washington y La Habana. La determinación coincide con el mayor éxodo de cubanos a Estados Unidos de la historia reciente, en el marco de la profunda crisis económica que sufre la isla.

Diáspora cubana

El año pasado, con datos de hasta finales de noviembre, más 290.000 cubanos llegaron a Estados Unidos a través de la frontera con México y miles fueron detenidos cuando intentaban entrar por las costas de Florida.

La embajada estadounidense en La Habana fue prácticamente cerrada por la administración Trump, argumentando que su personal diplomático estaba sufriendo misteriosos ataques sónicos, que nunca llegaron a ser demostrados.

Lo antedicho, forzaba a los cubanos a hacer sus trámites migratorios en la embajada estadounidense en Guyana, lo que suponía un costo económico que muchos no se podían permitir.