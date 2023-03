Estados Unidos aplica medidas y Europa vigila a sus entidades financieras

Los organismos financieros de los Gobiernos, que integran el bloque comunitario del viejo continente (Unión Europea), buscan tranquilizar a los inversores de bonos, asegurándoles que las entidades bancarias de la comunidad corren poco riesgo tras la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos.

Temor por “efecto contagio”

La firma en cuestión, cerró la semana pasada cuando muchos clientes retiraron sus fondos de forma vertiginosa, llevando a una escasez crítica de activos y a la correspondiente bancarrota, por insolvencia para dar respuesta a los compromisos adquiridos.

Con el amargo recuerdo, aún fresco, de la crisis bancaria de 2008 que asoló gran parte de las finanzas globales, el Comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, afirmó que las instituciones comunitarias se encuentran en una posición más fuerte: "Todos los bancos europeos, no solo los más grandes, los de mayor tamaño, están aplicando las normas prudenciales de Basilea, por lo que directamente no existe posibilidad de contagio”. Sin embargo, señaló el funcionario: “la posibilidad de un impacto indirecto es algo que tenemos que vigilar, pero por el momento no lo consideramos un riesgo significativo”.

Las entidades financieras de Europa "descartan un efecto contagio"

Medidas del Gobierno de Biden

Volviendo al epicentro de la crisis, La Casa Blanca intervino con un “paquete de medidas” para amortiguar los temores de “efecto cascada” a otras entidades. Joe Biden sostuvo que se endurecerán las regulaciones y se protegerá a los contribuyentes.

"Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las normas para los bancos, y de esta forma que sea menos probable que este tipo de quiebra financiera vuelva a ocurrir y, a su vez, para proteger los empleos y las pequeñas empresas estadounidenses", afirmó el mandatario, en una comparecencia desde la oficina oval.

Pese a los mecanismos de protección adoptados, los mercados siguen nerviosos a ambos lados del Atlántico, sobre todo tras la quiebra de otro banco estadounidense el fin de semana.

De acuerdo a los especialistas, la crisis se contuvo, pero los organismos de monitoreo vigilan de cerca el desarrollo de los acontecimientos.