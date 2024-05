Encuentro cercano: un senador asegura que fue abducido por aliens

El senador chileno Karim Bianchi aseguró que fue abducido en 2012 cuando trabajaba en una radio. “Se me acercó una luz que giraba, grande, un platillo”, expresó.

Bianchi, representante de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, narró que el episodio ocurrió cuando conducía entre Puerto Natales y Punta Arenas. Mientras hablaba por teléfono "se me acercó una luz que giraba, grande, un platillo. Se me apagó el vehículo, se apaga todo y luego aparezco 200 kilómetros más adelante", relató. La historia fue recibida tanto con interés como con escepticismo. Sin embargo, revivió la discusión respecto a la posibilidad de encuentros extraterrestres.

Bianchi describió su temor durante el incidente, por estar solo en la oscuridad. Luego, aseguró que su vida cambió y comenzó a experimentar la aparición frecuente de búhos y lechuzas. "Veía búhos y lechuzas en todas partes. Me dijeron que tenían un significado relacionado con el giro del cogote y los ojos", relató.

En ese sentido, contó que vio un búho grande en un viaje a Argentina, comió en un local llamado 'Las Lechuzas', recibió de su madre un cobertor con ojos de búho, y más. "Durante un mes, todo tenía relación con eso", expresó.

Los sucesos

“Se me apagó el vehículo, venía conversando por teléfono con alguien. Se me apaga todo y luego aparezco 200 kilómetros más adelante, y con la persona que estaba hablando le dije ‘ya llegué", contó el senador al programa Not News de Vía X.

“Tenía el temor de llegar rápido para que no me pase algo más, porque además venía solo y era de noche”, añadió. Sin embargo, relató que luego un hombre apareció en su oficina. "Un viejo pelado y chico me trajo unos papeles y me dijo: 'usted tiene que difundir el mensaje'".

Esos documentos eran, supuestamente, secretos de la NASA. El senador dice que todavía están en su posesión y que el hombre se identificó como alguien de otro planeta.