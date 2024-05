Elon Musk quiere perfilarse como asesor de Donald Trump

Se corre el rumor de que Donald Trump estaría considerando contratar al multimillonario tech, Elon Musk, como asesor personal, en caso de que el magnate republicano arribe, nuevamente, a la Casa Blanca en la elección del 5 de noviembre, según fuentes cercanas a ambas partes.

Musk, dueño de la plataforma de medios sociales X, así como de SpaceX y Tesla, conversó con el matutino The Wall Street Journal, sobre la manera en que podría influir en las políticas económicas y de seguridad fronteriza.

El medio neoyorkino también señaló que Musk le comentó a Trump sobre su campaña de influencia en curso, destinada a convencer a influyentes líderes empresariales estadounidenses para que no apoyen al presidente demócrata Joe Biden, quien busca un segundo mandato consecutivo.

En este contexto, el portavoz de la campaña de Trump, Brian Hughes, dijo al antedicho diario que sólo el candidato republicano determinará "qué papel juega un individuo en su presidencia". The Wall Street Journal detalló que Musk no respondió a sus peticiones de comentarios.

En marzo, tras una reunión con Trump en Florida, Musk, una de las personas más acaudaladas del mundo, dijo que no le donaría dinero a él ni tampoco a Biden. En su lugar, pretende "utilizar su influencia para ayudar a derrotar a Biden, galvanizando el apoyo de aliados influyentes", afirmó el diario.

En los últimos años, Musk ha establecido un contacto más frecuente con el Partido Republicano. El multimillonario señaló, sin pruebas, que Biden está permitiendo intencionadamente que los inmigrantes indocumentados crucen la frontera entre Estados Unidos y México.

Pese a criticar públicamente las políticas de Biden sobre inmigración, movilidad eléctrica y aranceles de importación, Musk no ha anunciado ningún respaldo formal a ninguno de los postulantes a la presidencia.

En este último tiempo, las opiniones de Musk han perjudicado su prestigio entre algunos consumidores, según una encuesta del sitio “CivicScience”.

Trump, un prolífico usuario de Twitter, ahora llamada X, lanzó su plataforma rival Truth Social, propiedad de Trump Media and Technology Group Corp, aunque no ha dejado de tener presencia en la red propiedad de Musk, después de que el multimillonario habilitara nuevamente las credenciales del ex presidente republicano.