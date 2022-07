El abogado de Elon Musk informó que el empresario rescinde el contrato firmado por USD 44.000 millones con Twitter para la compra de la compañía. Por ese motivo, el presidente de la red social, Bret Taylor, anunció que van a “emprender acciones legales” para llevar a cabo el acuerdo, luego de que, por el anuncio, sus acciones cayeron un 6%.

La caída de la venta

En una carta presentada por el abogado Mike Ringler en nombre de Musk a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el millonario anunció que rescindirá el contrato por USD 44.000 millones por el incumplimiento sustancial de varias disposiciones del acuerdo. La misiva asegura que no se presentó la información requerida a la red social, por lo que: “el señor Musk ejerce (el) derecho a rescindir el Acuerdo de Fusión y abandonar la transacción”.

Según el abogado, Twitter no entregó la información comercial que pidió: “Twitter ha fallado o se ha negado a proporcionar esta información”, aseguró. “En varias ocasiones, Twitter ignoró los pedidos de Musk; algunas veces, las rechazó por razones injustificadas y, otras, afirmó que las cumplía mientras le daba a Musk información incompleta o inutilizable”, agregó.

Además, informó que Twitter violó el acuerdo ya que contiene “representaciones materialmente inexactas ”sobre las cuentas de spam en la plataforma. La empresa de internet comentó que es imposible calcular el número de las cuentas de spam solo a partir de información pública y que es necesario un equipo de expertos para hacer una revisión.

Según Musk, Twitter no cumple

Desde abril pasado, muchas dudas se generaron respecto a la compra o no de la empresa por parte de Musk. Una condición era que Twitter demostrara que los robots de spam representan menos del 5% de los usuarios. Desde la red social, informaron sobre la eliminación de 1 millón de cuentas de ese tipo el jueves, sostuvieron que representan menos del 5%. Está claro que las cuentas falsas son un problema. Pero no solo de Twitter sino de muchas redes sociales. Como muchos auspiciantes se fijan en la cantidad de usuarios y relaciones entre ellos antes de invertir en esas plataformas, no es anormal que haya una buena cantidad de estas.

Por ese motivo, los expertos se preguntaban qué haría Musk. ¿Retiraría la oferta o buscaría renegociar los montos? De cualquier manera, las partes se comprometieron, en caso de una ruptura del acuerdo, a una indemnización que puede ser de hasta 1.000 millones de dólares. Desde Twitter, su presidente, Bret Taylor, aseguró que el Consejo Directivo de la empresa va a “emprender acciones legales para llevar a cabo el acuerdo de compra”, asegurando que “está determinado a cerrar el acuerdo en el precio y condiciones fijados con el señor Musk”. La denuncia se radicará en el Tribunal de Cancillería de Delaware, sitio donde se dirimen los grandes litigios comerciales en Estados Unidos.