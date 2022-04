Elecciones en Fancia: Macron y Le Pen se enfrentarán en el balotaje

Emmanuel Macron y Marine Le Pen volverán a ir a una definición en segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, luego de que enfrentaran en el 2017. El resultado de esta primera ronda muestra la ventaja del presidente en funciones frente a la ultraderechista, aunque los primeros sondeos publicados apuntan a una dura batalla entre los dos candidatos.

Macron obtuvo el 28,3% de los votos, mientras que Le Pen entre el 23,3%. En sus terceras elecciones presidenciales, la candidata consiguió el mejor resultado de la historia de la ultraderecha en una primera vuelta presidencial.

Por otra parte, la tasa de abstención se situó en torno al 26%, según las estimaciones.

Es un índice elevado para unas elecciones presidenciales que suelen tener mejor participación que otras. El récord de abstención en unas elecciones presidenciales fue en 2002, con un 28,4%.

La derecha, los socialistas y los ecologistas llamaron en sus discursos a votar a Macron en la segunda vuelta de las presidenciales, pidiendo un cordón sanitario a la ultraderecha. Por su parte, el polémico Éric Zemmour se desprendió de sus competidores y pidió el voto para Marine Le Pen.

Camino al balotaje

En las dos próximas semanas, ambos rivales intentarán atraer a quienes votaron por los otros 10 aspirantes que no calificaron para el balotaje. Algunos de ellos ya anunciaron que se abstendrán de definir si se inclinan por Macron o por Le Pen.

En un mensaje que dio al finalizar el acto comicial, Macron agradeció a todos los electores: a los compatriotas que lo votaron, "su confianza me honra, me obliga y me compromete" expresó; a los contrincantes de los que se compadeció por su derrota; a quienes optaron por la abstención; y sobre todo a quienes no lo escogieron: "Todas y todos pueden contar conmigo para aplicar este proyecto de apertura e independencia francesa y europea que hemos defendido a lo largo de esta campaña", según publicó France24.

Entre estos agradecimientos se refirió particularmente a su rival Jean-Luc Mélenchon: "Invito a todos los ciudadanos, cualquiera que haya sido su decisión en esta primera vuelta, a que se unan a nosotros. Algunos lo harán para obstaculizar a la extrema derecha y soy consciente de que no es un apoyo a mis proyectos y lo respeto. Es la decisión que ha tomado, por ejemplo, (Jean-Luc) Mélenchon".

El representante de la izquierda, Francia Insumisa, terminó tercero con 20,3%, una cifra en alza, pero insuficiente para clasificarse a la segunda vuelta.

La candidata de Frente Nacional, Marine Le Pen, destacó que "el pueblo francés ha hablado y me hace el honor de estar clasificados a la segunda vuelta contra el presidente saliente".

Agregó que en su resultado ve "la esperanza de que se levanten las fuerzas de la recuperación en este país".

Prometió que pondrá "a Francia en orden, en cinco años, para recuperar un lugar en este siglo XXI" y afirmó que en el segundo turno electoral "chocarán dos visiones: la de la división, la injusticia y el desorden que impone Emmanuel Macron; o la de la justicia y la protección que yo represento".

Los dos partidos tradicionales franceses, el Partido Socialista (izquierda) y Los Republicanos (derecha), sufrieron un duro revés, con mujeres candidatas que no convencieron: Valérie Pécresse (LR), obtuvo apenas 5% de los votos, mientras que la aspirante del PS, Anne Hidalgo, apenas reunió al 2,1% de los electores, la peor performance de los últimos comicios.

Eric Zemmour, el candidato "ousider" de extrema derecha (Partido Reconquista), alcanzó un 7% de los votos, ubicándose en el cuarto lugar.

Con esta perspectiva, Macron aparece como el favorito a conseguir un nuevo mandato presidencial.