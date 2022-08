Duelo de vacunas: Moderna demandó a Pfizer y BioNTech

Moderna demandó a Pfizer y a su socio alemán BioNTech por sus desarrollos de la primera vacuna contra el COVID-19. El laboratorio alega que le copiaron la tecnología que había creado años previos a la pandemia.

El Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Massachusetts y el Tribunal Regional de Düsseldorf en Alemania recibieron la demanda. Moderna busca una compensación monetaria.

"Presentamos estas demandas para proteger la innovadora plataforma tecnológica de ARNm en cuya creación fuimos pioneros, invertimos miles de millones de dólares y patentamos durante la década anterior a la pandemia del COVID-19", explicó en un comunicado el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel.

Moderna Inc. tiene apenas una década de vida y es considerada una de las empresas revolucionarias por su innovación en la tecnología de vacunas de ARN mensajero (ARNm). Esta permitió acelerar los procesos para llegar a una droga contra el COVID-19.

Ahora, alega que Pfizer/BioNTech, sin permiso, copió esa tecnología patentada entre 2010 y 2016, y si bien al principio de la pandemia aseguró que no haría valer las patentes de COVID-29 para ayudar a otros desarrollos, luego comentó que esperaba que Pfizer y BioNTech respetaran sus derechos de propiedad intelectual, peor que no pedirá daños y perjuicios por ninguna actividad previa al 8 de marzo de 2022. Al mismo tiempo, aseguraron que no busca que las vacunas salgan del mercado ni bloquear futuras ventas en función de que la pandemia no está completamente finalizada.