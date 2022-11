Donald Trump y sus hijos irán a juicio por su patrimonio

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y tres de sus hijos deberán enfrentar un juicio en octubre de 2023. Esto ocurre por la demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Se lo acusa de sobrevalorar de manera fraudulenta su patrimonio. La fecha la definió el juez Arthur Engoron, de la Corte Suprema del estado en Manhattan. Previamente, los representantes de Trump solicitaron desestimar la demanda civil.

La opinión del juez

"Me pronuncié sobre todas estas cuestiones. Me parece que los hechos son los mismos. La ley es la misma. Las partes son las mismas", expresó el juez a Alina Habba, la abogada de Trump. "No puedes seguir con el mismo argumento cuando ya has perdido", concluyó. Habba, por su parte, acusó al juez de parcialidad mientras que el expresidente aseguró que James lo demandó porque le desagrada tanto él como sus políticas.

La acusación se presentó el 21 de septiembre. En esa oportunidad, la fiscalía acusó a Trump, sus hijos Donald Jr, Eric e Ivanka y a otros de inflar el patrimonio del expresidente. James calificó el fraude como “impresionante” y aseguró que se tratan de miles de millones de dólares en una década de mentiras a bancos y aseguradoras.

La demanda reclama 250 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Además, busca impedir que Trump y su familia hagan negocios con el Estado y que adquieran inmobiliarias en el estado por los próximos cinco años.

Ahora el juez debe pronunciarse sobre las mociones de desestimación mientras que Trump apeló la orden de Engoron que exigió a los organismos de control independiente supervisar las empresas. El juicio tiene fecha definida para el 2 de octubre de 2023. Esta situación podría complicar la campaña presidencial anunciada por el expresidente para 2024.

Otra demanda

Al mismo tiempo, la Organización Trump se encuentra enfrentando un juicio en otra sala de Manhattan por posible fraude fiscal. Los representantes legales de los hijos del expresidente aseguraron que esta causa es un "ejemplo de libro de texto de tirar todo a la pared para ver qué se pega".