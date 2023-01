Dani Alves fue detenido por presunta agresión sexual

Dani Alves, jugador de fútbol brasileño, fue detenido en la comisaría de Les Corts de Barcelona después de presentarse para declarar en relación a una denuncia de agresión sexual en su contra.

El futbolista está acusado de haber agredido a una mujer en una discoteca llamada 'Sutton', el 30 de diciembre.

El miembro de la selección brasileña en el Mundial de Qatar 2022 acudió a la comisaría en la mañana del viernes y fue arrestado en un coche policial, poco después de las 10 horas (hora española).

De acuerdo con Europa Press, Alves fue llevado a la Ciutat de la Justicia de Barcelona, donde se presentará ante un juez para determinar su situación provisional mientras se lleva a cabo la investigación.

El magistrado deberá decidir si lo libera, impone medidas cautelares como la prohibición para salir del país, o fija una prisión provisional si considera que hay suficientes indicios de delito y/o riesgo de fuga. Según La Vanguardia, Alves negó los cargos durante su declaración ante los Mossos.

La mujer de 23 años denunció al medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dos días después del incidente.

El caso está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La joven, al momento de la presunta agresión, advirtió a la discoteca, cuyos responsables contactaron a los Mossos, quienes la trasladaron hasta el Hospital Clínic de la capital catalana.

Alves ha jugado en equipos como la Juventus de Italia, Paris Saint Germain de Francia y San Pablo de Brasil, y estaba en España después de haber participado en su tercer Mundial con Brasil (donde fueron eliminados en cuartos de final contra Croacia). Poco después de la denuncia, regresó a México para unirse al equipo Pumas.

El futbolista confirmó que estuvo en la discoteca, pero afirmó que solo estuvo "poco tiempo" y que "no pasó nada."

Poco antes de que saliera a la luz esta noticia, su esposa, la modelo Joana Sanz, subió una historia de Instagram en la que aparece con las manos entrelazadas de ambos y el mensaje “Juntos”. La mujer, en las últimas horas, también sufrió el fallecimiento de su madre.

El posteo de la mujer de Dani Alves

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vid. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no". Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, declaró a principio de mes Danie Alves mediante un video que envió al programa 'Y ahora sonsoles'.