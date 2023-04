Cruento testimonio de la ex periodista que acusa a Trump de violarla

La estadounidense Jean Carroll declaró este miércoles, en el segundo día del proceso contra el expresidente Donald Trump, ante un tribunal reunido para escuchar el testimonio. La periodista afirmó que el ex mandatario la violó en los probadores de una lujosa tienda de lencería, en la ciudad de Nueva York, en 1996.

El fuerte testimonio de Jean Carroll

"Estoy aquí porque Donald Trump me violó, y cuando escribí sobre aquello, dijo que no sucedió. Mintió y destrozó mi reputación, y estoy aquí para tratar de recuperar mi vida", testificó la ex columnista, de 79 años.

La periodista relató que ese día de 1996, cuando tenía 52 años, se sentía "encantada" de poder ir de compras con el magnate inmobiliario por la Quinta Avenida de Manhattan e incluso pensó que sería una gran historia para contar en su columna. "Fue una escena divertida ese día en Nueva York", manifestó ante los presentes en las dependencias del Tribunal federal.

"Me encanta dar consejos, y ahí estaba Donald Trump pidiéndome un consejo sobre cómo comprar un regalo", relató Carroll, quien reconoció que, en ese momento, el ex mandatario “fue amable y divertido”.

Después continuó diciendo: “En la sección de lencería, Trump comenzó a insistirme con que entrara a los probadores de la tienda para probarme un ‘body’. Accedí finalmente sin imaginarme nada de lo que estaba a punto de suceder".

"Me empujó contra la pared. Seguí riendo, no estaba segura de lo que ocurría. No quería hacer una escena, pero inmediatamente después introdujo sus dedos en mi vagina”. “Fue muy doloroso, todavía sentada aquí lo puedo sentir". “Y después introdujo su pene. Todo duró muy pocos minutos", precisó la demandante.

Jean Carroll

Tras una tensa pausa, Carroll dijo: "Pero me enorgullece decir que salí, levanté la rodilla y lo empujé hacia atrás", detalló la redactora, quien admitió también que este episodio le impidió "volver a tener una vida romántica".

Preguntas de los abogados que la defienden

Concluido el testimonio de la denunciante, sobrevino la pregunta de su abogado, Mike Ferrara, respecto a si volvió a tener relaciones sexuales desde que fue abusada a los 52 años, Carroll respondió negativamente.

También se indagó el motivo de su silencio por tantos años y, en respuesta, Carroll dijo: "Tenía miedo de Donald Trump" y "vergüenza". "Pensaba que había sido culpa mía", completó.

Primeros momentos de la causa y lo que viene

Este caso, tuvo su primer conocimiento público en el 2019, cuando Carroll escribió sus vevencias en el libro What do we need men for (Para qué necesitamos a los hombres). En ese momento, “Trump dijo que no ocurrió”. "Él mintió e hizo añicos mi reputación", sostuvo.

Trump estuvo ausente en los dos primeros días del juicio y en principio no se espera su presencia en el mediático proceso que puede durar entre una y dos semanas.

El martes pasado, Joe Tacopina, uno de los abogados de la defensa del magnate, dijo que la ex periodista "abusa del sistema por dinero, por razones políticas y por estatus", por lo que se espera un interrogatorio duro por parte del equipo que busca la exoneración del líder republicano.

Donald Trump y su equipo defensor

El caso de Carroll se suma a la reciente imputación del expresidente por ocultar una serie de sobornos pagados a la actriz de cine para adultos conocida como Stormy Daniels.