Clientes del Silicon Valley Bank hacen fila para retirar sus ahorros

Docenas de personas se presentaron este lunes en las sucursales del Silicon Valley Bank para retirar sus ahorros, luego del colapso financiero de la entidad, que tiene sus oficinas centrales al sur de la Bahía de Santa Clara, en Estados Unidos.

Actualmente, el Silicon Valley Bank está en manos de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, y en la jornada del lunes realizaba pagos a los clientes con depósitos inferiores a los u$s 250.000. Según versiones oficiales, la entidad bancaria fue a la quiebra el 10 de marzo último, por lo que actualmente el gobierno federal hace lo posible para proteger el dinero de los clientes.

Las razones de la bancarrota son varias, según pudo explicar Dany Bahar, profesor de Economía de la Universidad Brown: "La causa, posiblemente, pueda ser el aumento en las tasas de intereses en la Reserva Federal". Por el lado de Joe Biden, el presidente estadounidense apuró una respuesta ante el fracaso de Silicon Valley: "Los gerentes serán despedidos".

Ante esto, la comunidad demostró incertidumbre en cuanto a si la situación podría repetirse en otras entidades bancarias. Bahar explicó que esto podría no ocurrir, a pesar de que sea "inevitable" el pánico. "El Gobierno y la Reserva Federal están siendo garantes de los depósitos, lo que implica generar también confianza en el mercado en general", dijo el economista.

Sin embargo, desde el lado de las compañías que dependen de la entidad californiana, no auguran un futuro libre de preocupaciones. Ben Stand, fundador y presidente de la compañía Strong Compute, dijo que "no hay muchas opciones como cliente. Hay muchos problemas, como el envío de cables internacionales, que no están disponibles, algunos servicios online no funcionan, y esto provoca dificultades".

No obstante la preocupación de las empresas, el Departamento del Tesoro estadounidense, la Reserva Federal y la agencia FDIC publicaron un comunicado con el que intentan colocar paños fríos para calmar la posible histeria que podría generarse.

"Los depositantes tendrán acceso a su dinero a partir del 13 de marzo. El sistema bancario de los Estados Unidos permanece resiliente y con una fundación sólida, en parte, por las reformas hechas después de la crisis financiera que ofrecen más seguridad a la industria banquera”.

De hecho, los organismos dieron a conocer canales oficiales para realizar denuncias. "Cualquier persona afectada por el cierre de Silicon Valley Bank debe comunicarse con la Corporación Fedral de Seguros de Depósitos, a través de su página oficial".

