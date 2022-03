Isabel Allende expuso los desafíos que enfrentará Gabriel Boric

Este viernes Gabriel Boric asumió como presidente de Chile, convirtiéndose así, a sus 36 años, en el mandatario más joven de su país. Previo a la asunción la senadora trasandina María Isabel Allende se refirió a la nueva gestión.

En diálogo con Ciudadano News, Allende no disimuló su alegría ante el nuevo gobierno. Al respecto, dijo que cree que "está a punto de iniciarse algo que me parece que va a ser histórico".

"Es un cambio de ciclo, generacional, de actores, algunos no tanto, pero otros completamente diferentes, colisiones incluso que va a tener este gobierno que es muy interesante, con grandes desafíos", agregó al respecto.

La senadora de la República de Chile, hija del expresidente Salvador Allende, remarcó la tradición de la transmisión de mando donde los funcionarios salientes se reúnen con los entrantes para hablar sobre los temas pendientes. Así las cosas, refirió que le parece "sano" mantener estas costumbres y que "existen ciertos parámetros, elementos de nuestra política que son de Estado y me parece razonable".

Y ejemplificó, en ese sentido, la política exterior y la autonomía del Banco Central. Se trata de "ciertos elementos muy centrales de nuestra política que nos parecen importantes. Intentamos mantener un equilibrio estructural, no endeudar al país más allá de lo que puede ser manejable, creo que es sano mantenerlo", indicó Allende.

La desigualdad social

En referencia al estallido social que se desató hace dos años en Chile, Allende sostuvo que la "desigualdad estuvo en la raíz" de ese movimiento popular y que "sigue pendiente".

"Hay mucha gente que ha sentido, con razón, que ha habido abusos, profundas desigualdades que no hay la misma calidad de servicios o derechos asegurados como puede ser la vivienda, la educación, el trabajo o la salud; los derechos más básicos que dependen mucho del bolsillo y terminó por agotar, más un maltrato hacia las personas", explicitó.

Así las cosas, indicó que el nuevo Gobierno busca avanzar en garantizar a los ciudadanos"políticas públicas que aseguren atenciones universales garantizadas en el caso educación o la salud".

Y agregó que ese es el rumbo de esta nueva gestión y uno de los "grandes desafíos" que Boric tendrá por delante.

"Tenemos que hacer un modelo de desarrollo muy diferente, donde la innovación, la tecnología y el valor agregado también estén incorporados", sostuvo.

La pandemia y la clase media chilena

Durante la pandemia, Allende reconoció que se vieron muy afectados los sectores vulnerables y medios chilenos.

Y si bien, durante los últimos meses de su gestión, Sebastián Piñera, "puso subsidios y aportes importantes", durante el primer año y medio de pandemia "la gente se tuvo que valer por si misma. Fue muy dramático: perdió los trabajos, los ingresos, los pequeños emprendimientos. Empezó a gastar sus ahorros, incluso el ahorro previsional, digamos obligatorio", indicó la legisladora, quien agregó que esa "no era la idea" sino que la gente no debía pagar "la pandemia con sus ahorros".

Al respecto, refirió que las mujeres retrocedieron "una década en la inserción laboral, porque como siempre no hay corresponsabilidad, han tenido que hacerse cargo de los niños, no han tenido las facilidades porque no podían en la pandemia con las escuelas o los jardines no presenciales".

"A nuestro juicio fue un gobierno muy errático en ese sentido. Durante el primer año les dijimos es necesario entregar un apoyo muy potente. No había manera, fue muy miserable, por eso la gente tuvo que empezar a usar sus ahorros. Los últimos 6 meses fue absurdo, porque fue casi lo contrario. Tarde al inicio y un tanto exagerado al final", remarcó Allende y sostuvo que la gestión de Boric deberá encargarse de "equilibrar nuestras balanzas".

Las relaciones con Argentina y América Latina

La legisladora se mostró esperanzada en mejorar las relaciones entre Chile y Argentina. Pero más allá de los países vecinos, abogó por "muchos más reforzamientos de los lazos con América Latina", apuntando a una integración "que no sea retórica".

También se mostró esperanzada en que Lula Da Silva se imponga en las próximas elecciones de Brasil y calificó como "horrendo" al gobierno de Jair Bolsonaro, por su "negacionismo en todos los planos".

"Ya estamos cansados de ese nivel bastante autoritario de derecha, que realmente fue incapaz de escuchar a su gente", manifestó.