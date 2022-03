Chile: Boric ordenó la desmilitarización de la zona reclamada por mapuches

La concentración de policía militarizada que se encontraba en algunas provincias de La Araucanía y el Biobío, al sur de Chile, abandonó el lugar este domingo por el fin del Estado de Excepción. La instrucción había sido implementada hace seis meses por el entonces presidente Sebastián Piñera a raíz de las disputas entre grupos de la comunidad mapuche y empresas forestales propietarias de las tierras, pero este domingo, por orden del actual primer mandatario Gabriel Boric, se suspendió la militarización de la región ubicada a 600 kilómetros de la capital Santiago.

El conflicto llegó a su punto más álgido a mediados de octubre de 2021, cuando los ataques en la zona producto de batallas entre los indígenas que reclaman su derecho ancestral sobre el territorio y grupos de autodefensa de las compañías -mayoritariamente de la industria maderera- provocaron varios asesinatos y heridos.

En ese momento, la administración de Piñera ordenó a las fuerzas militares instalarse en el lugar para contener la escalada de violencia, decisión que fue ratificada diez veces por el Congreso hasta este 26 de marzo. Ahora, el gobierno entrante busca tratar el conflicto de otra manera y apuesta al diálogo para alcanzar la paz en la región donde se asienta una buena parte de la población mapuche, la mayor etnia de Chile.

El primer intento del flamante oficialismo progresista en ese sentido tuvo lugar el pasado 15 de marzo, cuando la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izquia Siches, intentó sin éxito visitar Temuco, capital de La Araucanía, para reunirse con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillaca, quien había sido asesinado por la policía en 2018.

La ministra Izquia Siches en su visita frustrada a la comunidad mapuche

La comitiva de la funcionaria resultó frustrada por una emboscada indígena de la comunidad de Temucuicui, situada en Ercilla, Wallmapu. Si bien nadie resultó herido, se interpretó como una señal de que harán falta gestos más concretos por parte del gobierno de Boric para alcanzar la estabilidad en la zona disputada.

Es que la falta de diálogo en la zona y de soluciones a los reclamos por devolución de tierras han provocado una escalada de violencia en la última década, con ataques incendiarios a predios privados y camiones. Como resultado, se ha consignado que la mayoría de los mapuches viven en la pobreza y han visto reducidas sus tierras ancestrales ante la expansión de la próspera industria maderera, responsable del 8% de las exportaciones.

Este sábado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al fin de la militarización asegurando que "no implica que el gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile".

"Se han tomado una serie de medidas que fortalecen las capacidades de las policías para cumplir una labor tan importante en una democracia", agregó Monsalve el sábado, en su visita a la zona.