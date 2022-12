Chicana futbolera: Alberto Fernández se cruzó con Lacalle Pou

Al cierre del lunes 5 de diciembre, Santiago Cafiero subía la temperatura en la previa de la reunión de Jefes de Estado del Mercosur, advirtiendo sobre una "posible ruptura" del Bloque sudamericano, tras el fuerte cruce que mantuvo el argentino con su par oriental Francisco Bustillo en el encuentro de ministros de relaciones exteriores de los países miembros.

Cafiero vs Bustillo

El detonante de la disputa fue la defensa del Canciller uruguayo en lo referente al ingreso del Estado ríoplatense al Acuerdo Transpacífico. Con este escenario previo, cargado de tensiones, el presidente Alberto Fernández se alejó de la “política de seducción” y criticó la postura de Montevideo y los argumentos esbozados por Luis Lacalle Pou.

El traspaso de la presidencia pro-témpore del Bloque, que recae en Casa Rosada, y el plan de trabajo planificado para los próximos 6 meses fueron casi intrascendentes durante la LXI Cumbre de Jefes de Estado.

Es así que lo excluyente de la cita estuvo en torno al “ida y vuelta” entre Fernández y Lacalle Pou, donde las “chicanas futboleras” no estuvieron ausentes.

Disputa verbal

Alberto Fernández cuestionó que Uruguay lleve adelante acuerdos de libre comercio por afuera del Mercosur sin consenso del resto de los países: "La solución no es que cada uno haga la propia, no creo que sea el mecanismo", sostuvo.

"Lo que he dicho siempre y no lo voy a ocultar ahora es que el gran problema del Mercosur son las asimetrías de sus países miembros. Brasil y Argentina tienen una dimensión distinta de desarrollo. Si la solución es que cada uno haga lo que quiera y el sálvese quien pueda... Bueno, discutámoslo, pero esa solución no sé cuánto camino tiene para transitar", argumentó el mandatario argentino.

En una referencia directa a su par de Uruguay, Fernández remarcó: "El camino no es el que proponés, Luis, sino cómo revisamos las asimetrías. Son esas asimetrías las que inquietan a Uruguay". "La solución no es que cada uno haga la propia. Quiero ser franco, no creo que sea el mecanismo. A nosotros las acciones unilaterales nos preocupan", subrayó el argentino.

"Acá quiero poner un punto, Luis querido, con todo respeto, para seguir el debate que me has propuesto. Una de las condiciones en una sociedad es cumplir las reglas. Ya que nos deseaste suerte a Brasil y a mí para el Mundial, cuando jugás al fútbol hay reglas y las reglas hay que respetarlas", apuntó el líder de la Casa Rosada.

Continuando esa línea, Fernández amplió la metáfora futbolera: "No es posible que el marcador agarre la pelota adentro del área, porque eso es penal. Uno puede decir es el modo que yo tengo de jugar al fútbol, pero no es así. Las reglas del Mercosur lo que dicen es que esos acuerdos de libre comercio, deben tener otro mecanismo de tratamiento".

"Tal vez, Luis, tengas razón en algunas de las cosas, o en muchas, pero lo que digo es las reglas del Mercosur hoy dicen algo distinto y hay que respetarlas", apuntó el presidente argentino. "Mientras no cambiemos las reglas, mientras no las discutamos, tenemos que respetarlas porque el principio de convivencia en cualquier sociedad es que las reglas se respeten", argumentó.

En contrapartida, Lacalle Pou retrucó también con una chicana del balompié: "Fuera de protocolo, estoy con ganas de proponer que las próximas reuniones sean de debate para ir y venir, porque cuando Alberto dice que como en el fútbol hay que cumplir las reglas, a mí me gustaría ver el VAR de quien ha cumplido las reglas y quien no en el Mercosur".

Falta de acuerdos

Luego de que el mandatario uruguayo cuestionó que después de 25 años se continúe discutiendo un tratado con Europa, Alberto Fernández tomó el guante del piso: "Nadie quiere más que yo un acuerdo con la Unión Europea, pero un acuerdo digno para el Mercosur".

Y concluyó: "Discutamos con la Unión Europea, y hablemos con esta honestidad. Yo quiero aclarar que del mismo modo le hago el planteo a Macron, a Scholz y toda Europa. No es que nos negamos a un acuerdo entre la UE y el Mercosur, sino que un Tratado de esa naturaleza es una sociedad en la que ganan los dos. Cuando en una sociedad gana uno y el otro pierde, no es una sociedad, es otra cosa".

Tras la reunión en Montevideo, el presidente retornó a suelo argentino. En el encuentro de mandatarios también participaron Mario Abdo Benitez y el vice brasilero Hamilton Mourão como autoridades de los otros socios del Bloque. Una reunión que será recordada por el “punto a punto” entre Lacalle Pou y Fernández, sin mucho más.