Cae el euro, se iguala al dólar y ¿cómo nos afecta?

Por primera vez en 20 años, un euro vale un dólar. Esto quiere decir que la moneda europea se depreció.

¿Por qué baja el euro?

La invasión rusa a Ucrania generó miedo por la provisión de gas de Rusia a Europa. Eso restringe la oferta y mete a Europa en una recesión, lo que eleva la inflación. Eso debilita al euro y, en comparación, hace más fuerte al dólar.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de lo ocurrido?

Empecemos analizando que casi la mitad de los productos importados por la zona euro se facturan en dólares. Los comprados en euros representan el 40%. De la mano de eso, el petróleo y gas está en aumento gracias a la guerra en Ucrania. Entonces, ahora hay que pagar más euros que antes por las mismas cosas, por lo que esos productos se vuelven más caros. En breves palabras, inflación.

Desde el punto de vista empresarial, los que exportan fuera de la zona euro se van a beneficiar porque sus precios serán más competitivos. Sin embargo, los que dependen de materia prima y energía, con pocas exportaciones, van a encontrar que sus costos aumentan.

Según las estimaciones, las manufactureras, lo relacionado con la aeronáutica, las fábricas de coches, y los artículos químicos y de lujo son los que más se beneficiarán de esta situación. Es decir, las economías más apuntadas hacia la exportación, como Alemania, van a sufrir menos el golpe porque sus precios se vuelven más competitivos. De la mano de eso, se espera que el turismo europeo a Estados Unidos disminuya, mientras que al revés debería crecer.

Ahora habrá que esperar qué medidas toma el Banco Central Europeo (BCE). No se descarta que suba más rápidamente las tasas de interés, lo que no ocurre desde hace once años y ya estaba determinado para julio.

¿Y cómo puede afectar a Argentina?

Algunos especialistas estiman que no mucho. Como nuestro país comercia en dólares puede que se vean afectadas las exportaciones a Europa, pero calculan que no en grandes valores. Además creen que lo importado desde ese continente es mínimo o de alta gama, y las entradas están mayoritariamente bloqueadas por la falta de dólares. Sin embargo, otros creen que las importaciones europeas nos trasladarán una pequeña inflación que encarecería los costos.

Estadísticamente, Europa es el segundo destino de las exportaciones argentinas. Principalmente se envían carnes, vinos, limones y combustibles, mientras que se importan automóviles, autopartes y otros productos. La balanza comercial con ese continente muestra saldo positivo.