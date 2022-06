Cinco juegos de rol que sin lugar a dudas tenés que jugar

Está claro que cada uno tiene sus gustos. Lo que para uno es fabuloso, para otro es aburrido. Por eso, este listado es para los amantes de RPG y para aquellos que nunca probaron este género y quieren ver los más interesantes

Antes que nada, aclaremos una cosa: cualquier listado es subjetivo y seguramente puede que haya algún juego que pienses que debería figurar y no está. Dicho eso, arranquemos.

¿Qué es un RPG (juego de rol para computadora)?

Los juegos RPG son un género que nace de los juegos de rol de mesa. El jugador controla a uno o más personajes que se van desarrollando, ganando poderes y habilidades a lo largo de una historia. Uno de los elementos importantes de este tipo de títulos es el componente narrativo porque siempre están sostenidos en escenarios y acontecimientos bien detallados y con, en la mayoría de los casos, división de misiones principales y secundarias a cumplir.

En general, los personajes van subiendo de nivel, aunque no todos los RPGs usan ese estilo, y eso los hace más poderosos. Hay futuristas, medievales, fantasiosos, por turnos, de combate contaste, y muchas variedades más.

Dos cosas importantes: para este listado no voy a tomar los MMORPG (ya les dedicaré una nota a ellos en el futuro) y no voy a hacer spoilers importantes de las historias, solo a dar una breve explicación de cómo viene la mano así dejo que te sorprendas con cada juego.

Estos son, para mí, los que tenés que jugar alguna vez en la vida:

Final Fantasy VII de Square Enix

Plataformas: Originalmente PlayStation y PC. Luego se editó una versión de la primera parte, Final Fantasy VII Remake para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

En un mundo industrial, Cloud Strife, un mercenario con una espada gigante, se une a la rebelión para enfrentar a una corporación. Como buena parte de los Final Fantasy, el combate es por turnos de personaje basados en una barra que se carga y permite la acción. Para muchos jugadores de occidente fue la puerta de ingreso a esa saga, por lo que la recordamos con mucho cariño (y algún que otro lagrimón)

Chrono Trigger de Square Enix

Plataformas: Originalmente Super Nintendo, luego PlayStation y PC.

Según los críticos, el mejor juego de rol de la historia. Cuenta con un equipo de desarrollo formado por Yuji Hori, de la saga DRAGON QUEST, Akira Toriyama quien creó Dragon Ball y los cerebros detrás de Final Fantasy.

Crono, el personaje principal, viaja en el tiempo para rescatar a Marie, pero se encuentra varado entre el pasado y el futuro, intentando regresar.

Diablo II de Blizzard Entertainment

Plataformas: PC y Mac

Este RPG de acción marcó un antes y un después para el género. Resultó, en su momento, el juego más vendido y muchos copiaron sus características. Si bien toma muchas cosas de su predecesor, las mejoró exponencialmente y convirtió la experiencia de todos los que lo jugaron en algo único.

Posteriormente se edito Diablo II: Resurrected para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series X/S. Si bien mantuvo su jugabilidad y sigue siendo la vara de medición de muchos, para muchos resultó antiguo.

The Witcher 3 : Wild Hunt de CD Projekt RED

Plataformas: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC.

Juego de rol de acción de mundo abierto que es, para muchos, una obra maestra del género. Geralt de Rivia es un cazador de monstruos que recorre el norte mientras enfrenta a The Wild Hunt, un grupo de espectros y a diversas criaturas.

The Elder Scrolls V: Skyrim de Bethesda Game Studios

Plataformas: PC, PlayStation 3, Xbox 360 y Nintendo Switch. Luego PlayStation 4 y Xbox One

Juego de rol y acción donde el jugador debe derrotar a Alduin, un dragón que destruirá el mundo, mientras que sobrevive a una guerra por los territorios de Skyrim. No quiero dejar de nombrar The Elder Scroll IV: Oblivion que también es un fantástico juego. Cualquiera de los dos te va a dar horas de entretenimiento.

Seguramente, si sos amante del género, me dirías: “¿Y Vampire: The Masquerade – Bloodlines?” o “¿Por qué no está Planescape: Torment?” Por eso expliqué que está es mi lista. Con eso no desmerezco a ninguno de esos juegos, pero me limito a cinco. Te invito a armar la tuya y compartirla conmigo en mi correo