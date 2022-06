Cinco juegos de estrategia por turno que tenés que jugar

Está claro que cada uno tiene sus gustos. Incluso lo que para uno es fabuloso, para otro es aburrido. Por eso, este listado es para los amantes de los juegos de estrategia por turno y para aquellos que nunca probaron este género y quieren ver lo más interesante.

Antes que nada, aclaremos una cosa: cualquier listado es subjetivo y seguramente puede que haya algún juego que pienses que debería figurar y no está. Dicho eso, arranquemos.

¿Qué es un TBS (juego de estrategia por turnos)?

Como dice su nombre, es un juego de estrategia donde la acción no transcurre en tiempo real, sino que cada jugador va tomando sus acciones por turnos. Esto hace que los cálculos sean distintos a otros tipos de juegos de estrategia y, de alguna manera, están inspirados en clásicos juegos de mesa donde había que esperar para poder jugar.

Ahora bien, hay juegos ambientados en el medievo, otros en el espacio, incluso a lo largo de la historia o en mundo mágicos. Estos son, para mí, los que tenés que jugar alguna vez en la vida:

Sid Meier's Civilization de varias empresas

Plataformas: PC, Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One

Cualquier juego de la saga está bien. Por supuesto que, cuanto más modernos, más opciones y posibilidades ofrecen, pero cuando en 1991 salió el primero, a muchos los sorprendió.

En teoría la cosa es bastante simple: se elige una civilización histórica, se comienza desde la primera ciudad, antes de la Edad de Bronce, y con el objetivo de construir un imperio y destrozar a todas las otras civilizaciones. Mientras se balanceaba el consumo, con el lujo y la ciencia, se va avanzando en la tecnología, enfrentando revoluciones internas, descubriendo modos de gobierno y creando armamento. Al mismo tiempo, se pueden construir Maravillas que otorgan beneficios.

El concepto se mantiene, a grandes rasgos, a lo largo de todas sus ediciones. Ya va por la sexta, que se lanzó en 2016 en PC, en 2018 para Nintendo Switch y en 2019 para PlayStation 4 y Xbox One.

Heroes of Might and Magic III de Ubisoft

Plataformas: PC

Si bien es un juego que ya tiene sus años, porque salió en el siglo pasado pero tuvo se reedición HD en 2014, vale la pena rastrearlo.

Está ambientado en un mundo fantástico donde distintas razas conviven. Cada una tiene una forma de entender el mundo y actuar, por lo que existen varias campañas. La premisa es que el jugador tiene una ciudad o castillo y algún héroe. Mientras en la primera se construyen las barracas de las distintas unidades, el segundo recorre el mundo buscando recursos, enfrentando otras criaturas y ganando experiencia.

A lo largo de la partida se va haciendo más poderoso y se van consiguiendo mejores tropas para el personaje. También se pueden contratar otros héroes para aumentar el espacio de influencia y así cumplir con la misión de cada mapa.

Crusader Kings III de Paradox Interactive

Plataforma: PC y Xbox Series X/S

Es el tercer lanzamiento de la saga que cambió en muchos aspectos la forma de pensar los TBS. Está ambientado en nuestro mundo, en la Edad Media. Se trata de un juego de gran estrategia apuntado a las dinastías. El jugador comienza en alguna posición de su elección y debe mantener a su familia con vida, ganando territorio y poder, negociando y consiguiendo aliados y tratando de no caer en alguna trampa de un enemigo político.

En general, todos los juegos de esta saga son excelentes, por lo que si no podés jugar a este en particular, probar Crusader Kings o Crusaders Kings 2 vale la pena.

Rome Total War de Creative Assembly

Plataformas: PC y hay versiones para iOS y Android

Este es otro juego veterano que se lanzó en 2004. Hay una remasterización de 2019. Bienvenido a la antigua Roma, su esplendor y sus intrigas. El jugador es miembro de alguna de las grandes familias durante la República y debe conquistar y destruir a las otras facciones para convertirse en Emperador.

Los Total War se caracterizan por tener dos facetas: la estrategia geopolítica y la militar. Es decir, entre turno y turno, si se declaró un combate, se realiza la batalla y el jugador es quien organiza las tropas y sus estrategias.

Existen versiones posteriores y juegos de la misma saga ambientados en otros lugares. Entre ellos recomiendo Total War: Shogun 2, ambientado en Japón, Empire: Total War, que transcurre en el siglo XVIII donde las distintas naciones intentan agrandar sus imperios y Total War: Warhammer, donde nos metemos en un mundo de fantasía.

XCOM 2 de Firaxis Games

Plataformas: PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4

La humanidad cayó en manos de extraterrestres y está sometida a sus deseos, pero un grupo de rebeldes decide levantarse. Por eso, el jugador comanda a las fuerzas renegadas mientras analiza los recursos e investiga tecnologías

Seguramente, si sos amante del género, me dirías: “¿Y Age of Wonders?” o “¿Por qué no está Fire Emblem: Awakening?” Por eso expliqué que está es mi lista. Te invito a armar la tuya y compartirla conmigo