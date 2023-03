Riot Games: The Mageseeker confirmó su fecha de lanzamiento

Hace un tiempo, Riot Games había anunciado que, por medio de Riot Forge, su sello de juegos independientes, sacaría nuevos juegos al mercado, ambientados en el universo de League of Legends. Uno de ellos es The Mageseeker: A League of Legends Story, desarrollado por la española Digital Sun. Finalmente, se confirmó que llegará al mercado el 18 de abril para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC y Switch.

El título ya se puede reservar de manera digital y tendrá bonificaciones en la preventa como el alargéntea perdido. Además habrá una edición deluxe digital que incluye ese premio y un paquete de estación de suministros, decoraciones de 'Cueva, dulce hogar', hechizos exclusivos y aspectos Desencadenado.

Al mismo tiempo, se anunció que también habrá una versión física para coleccionistas que incluye una figura de Sylas, un libro de arte, un poster deluxe, la edición especial del cómic Lux en tapa dura, además de pines esmaltados de Sylas y Lux y el vinilo de la banda sonora, todo esto dentro de una caja personalizada. Ya se puede reservar en la página oficial.

El protagonista de esta aventura es Sylas, el mago cazador de su propia clase. Será un juego de acción en dos dimensiones donde, luego de liberarse de un aprisionamiento injusto, el robahechizos debe abrirse paso a través de niveles llenos de enemigos.