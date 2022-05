Review: The Battle of Polytopia, simple, entretenido y eficaz

Muchas veces los jugadores cometen el error de relacionar grandes e imponentes gráficos con calidad y desestiman aquellos más simples o minimalistas. Sin embargo, si se logra dejar de lado ese ‘prejuicio’, puede llevarse más de una sorpresa y descubrir juegos de muy buen nivel y entretenimiento asegurado, como es el caso de The Battle of Polytopia de Midjiwan AB.

¿Qué es The Battle of Polytopia?

Es un juego de estrategia 4X (explorar, expandir, explotar y exterminar) por turnos donde el jugador puede elegir una de las tribu e intentar dominar el mapa, enfrentando a la IA o a otros jugadores.

La simpleza como buena estrategia

Tal vez lo más entretenido es que resulta simple. No es difícil entender rápidamente cómo funciona la jugabilidad, de qué manera se desarrolla la tribu y así definir la mejor estrategia, según el estilo del jugador.

Alguno comenzará invirtiendo en expansión y tecnología de recursos, otros optarán por un acercamiento más agresivo. Pero ambos van a encontrar que es muy fácil, en la medida que haya una planificación, seguir el camino deseado.

Nada de mil horas en una partida

Una de las cosas atractivas de The Battle of Polytopia es que cada juego es relativamente rápido. Ninguna partida dura mucho más de 10 minutos y eso lo diferencia gratamente de otros títulos del mismo género.

Cada modo de juego, tanto solitario contra la AI o multijugador, resulta atractivo y entretenido. Principalmente se basan en obtener una victoria destruyendo a todos los contrincantes o por puntos. También es interesante la selección de tribus, porque cada una tiene una característica desarrollada de tecnología que puede ser importante a lo largo de la partida.

The Battle of Polytopia está disponible para celulares android o iOS y para PC por medio de Steam. Si este género es de tu agrado, no lo dejes pasar porque te asegura muy buenos momentos sin necesidad de hacer un doctorado en gameplay y estrategias.