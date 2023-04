Sin lugar a dudas, Sifu de Sloclap fue una de las grandes sorpresas de 2022. Se lanzó primero para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC via Epic Games y luego a Nintendo Switch. Pero ahora tuvo un resurgimiento tras arribar a Xbox One y Xbox Series X/S, además de Steam, y con una expansión gratuita con otros modos de juego que agregan mucho al original. Pero, ¿qué hace que sea tan bueno?

No es cualquier Beat’em Up

A modo de tutorial, el título pone al jugador en la piel de un practicante de artes marciales que llega a un dojo. A lo largo de su avance va venciendo rivales mientras se enseñan los movimientos básicos y la importancia de no apretar botones al por mayor sino con precisión. Finalmente, el personaje llega al maestro (sifu en chino) quien le recrimina haberlo entrenado. Luego de vencer al anciano, descubre que hay un testigo del asesinato por lo que, junto a sus aliados, lo elimina.

Sin embargo, el jugador toma el control de ese testigo, un niño o niña (elige el jugador) que revive gracias al particular poder de un talismán. Este hace que cada vez que muera, vuelva a la vida un año más viejo. Desde ese momento, comienza la historia de venganza contra los asesinos.

Dejando de lado la trama, que más allá de los distintos giros específicos no deja de ser una historia de venganza, la jugabilidad es clave en el título. Como comentamos antes, apretar botones a lo tonto lo único que va a conseguir es que el personaje muera, lo que de por sí va a ocurrir muchas veces porque Sifu es cualquier cosa menos fácil.

Habilidades

Volvamos a la muerte. Es muy importante mentalizarse que va a pasar. Y no una o dos o tres veces, sino varias. Esto tiene un punto en contra y otro a favor. El primero es que puede llegar a ser un poco frustrante para los jugadores que no disfrutan de altas dificultades, aunque esta se puede modificar para que sea un poco ‘menos difícil’. El segundo es que, con cada resurrección, si bien el personaje se volverá un año más viejo, también ganará un poco más de fuerza pero tendrá menos salud y velocidad. Además le aparecerán canas y barba. Pero cuidado: la vida no es eterna y podría morir de viejo.

El árbol de habilidades que se pueden aprender es muy interesante, no tanto por las posibilidades sino por las limitaciones. Cada mejora está limitada a una base y un máximo de edad, por lo que hay que analizar muy bien qué elegir para no perder algo que se adapte al estilo de juego.

El arte

De principio a fin atrapa. Tanto el aspecto musical como el gráfico están desarrollados de tal forma que funcionan al unísono, generando emociones en el jugador. A lo largo de las misiones, las ambientaciones dejarán en claro qué está pasando alrededor. Desde barrios bajos donde se trafica y cuentan dinerales, hasta los clubes o los templos, todo está perfectamente balanceado para no distraer y al mismo tiempo ambientar y ser utilizado a favor del jugador, si encuentra la forma.

Tal vez lo único que podría mejorar se refiere a la cámara. Por momentos es imposible estar atentos a tantos sucesos y el movimiento de cámara no colabora, dejando puntos ciegos. Al mismo tiempo, no descarto que esto tenga cierta intencionalidad para hacer sentir la presión de estar rodeado y no poder ver todo, pero a veces se acerca o aleja según el movimiento, lo que resulta distractivo. Lo otro que podría haber criticado, cambió con la actualización.

Modo Arenas

En un principio, hubiese comentado que el modo historia tiene poca rejugabilidad. Si bien utilizar otro personaje, cambiarle la ropa o intentar terminarlo con menos muertes parece interesante, llega un punto que puede ser monótono.

Sin embargo, la aparición del nuevo DLC con el modo Arenas resultó un aire fresco para este gran juego. Además, como se desactivan una vez terminado el tutorial, son una tentación para el jugador. Consejo: terminá la historia y aprendé a utilizar todo lo disponible antes de ir a recibir golpes al por mayor en Arenas.

Este modo cuenta con desafíos separados según el estilo. Obviamente esta el Survival, donde el objetivo aguantar oleadas de enemigo intentando cumplir con la misión que puede ser, por ejemplo, no envejecer más de 20 años.

Otro es el de defender una zona luego de capturarla o el Manhunt, que se trata de identificar y eliminar un enemigo específico. Por último están el Time Attack, lo que quiere decir que hay que vencer lo más rápido posible antes de que se acabe el tiempo y el Performance, donde se considera el estilo y calidad de juego o que impone la obligación de no usar alguna técnica en particular.

Conclusión

Si Sifu te pasó desapercibido en 2022, te perdiste uno de los mejore juegos del año y de su género a nivel histórico. Pero ahora, con la llegada del nuevo DLC no hay excusas.

Si bien puede ser un poco difícil para el jugador casual, también resulta atrapante, por lo que no necesariamente es para el gamer hardcore. Mi recomendación es que lo pruebes, te dejes llevar y, si le encontrás el gusto, disfrutes de un excelente título hasta convertirte en el verdadero Sifu. Eso sí, vale la pena recordarte que cada decisión puede llevarte a lugares muy oscuros.