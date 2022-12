Estos son nuestros elegidos de lo mejor y peor de 2022 en Gaming

Elegir lo mejor de algo tiene una gran cuota de subjetividad. Dicho eso, que en breves palabras es la forma de explicar que la lista que viene te puede gustar o no, te dejamos lo que nos parece lo mejor del año.

Premio GOTY (Ganas de obtenerlo y tenerlo ya): Elden Ring de FromSoftware

Sin lugar a dudas fue lo mejor del año. Ojo, eso no quiere decir que God of War: Ragnarok no haya sido excelente, pero la narrativa, la forma en que el mundo abierto te va enseñando el camino sin que te des cuenta, lo hace único.

Premio “No sé para qué me emociono” (el que defraudó): The Callisto Protocol de KRAFTON, Inc.

¿Por qué las empresas tienen la necesidad de correr para entregar un producto que está incompleto? Ni idea, pero la verdad que uno de los títulos más esperados, resultó un fiasco. Lleno de bugs, con una historia que apenas genera mucho, un título que lleva al combate cuerpo a cuerpo porque los disparos no hacen nada, pero una llave inglesa es un arma mortal... Muchos, pero muchos agujeros que lo convirtieron en la decepción del año.

Premio “Pero que grata sorpresa”: Sifu de Sloclap S.A.S.

Si te gustan las películas orientales de combate, este juego no te pasa desapercibido. Pero si además agregás que cada pelea es una combinación de cálculo, estrategia y timing, donde apretar botones a lo tonto no sirve de nada, se convierte en una especie de Dark Souls a lo karateka.

Aunque la historia tal vez no sea demasiado original, el giro al final es interesante. Pero lo más llamativo está en la jugabilidad. De hecho, morirse no es el fin, sino que agrega un año a la edad del personaje, lo que lo hace más poderoso.

Premio “Devuelvan la plata” (al que menos duró): Babylon's Fall de Square Enix

Cuando te prometan el oro y la gloria, dudá. Un poco de eso pasó con Babylon’s Fall, el hack and slash online que apenas duró un año. Aburrido, monótono y con avance poco reconocido, espantó a los pocos jugadores que tuvo al punto que ya no queda casi nadie online.

Premio “Corré a comprarlo”: Card Shark de Nerial y Devolver Digital

Este no es un juego para todos, pero es una obra de arte. Si bien ya hicimos un review, queremos destacar la faceta artística, así como lo creativo de la historia. Ambientado en la Revolución Francesa, se trata de un juego de cartas donde, en realidad, hay que hacer trampas.

Ahora se viene 2023 y tiene varios títulos anunciados que prometen: Dead Space Remake (ojalá no lo arruinen), Hogwarts Legacy, Skull and Bones o Star Wars Jedi: Survivor son algunos de los más esperados.