Cinco videojuegos para disfrutar con los más chicos

Encontrar juegos para compartir con los chicos suele ser complicado. Obviamente no es lo mismo un niño de 3 años, que uno de 6 que uno de 10 o uno de 35 (hagámonos cargos los grandes del niño que llevamos adentro). Por eso, te damos un listado de cinco que están buenísimos para disfrutar en familia:

Spyro: Reignited Trilogy de Toys for Bob y Activision

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, PC y Nintendo Switch

Es la remasterización del clásico personaje de PlayStation y recopila los tres primeros lanzamientos de la franquicia: Spyro the Dragon (1998), Ripto's Rage! (1999) y Year of the Dragon (2000).

Se trata de un juego de plataformas en 3D, que en su momento fue revolucionario y atrapó a jugadores de todas las edades. Si bien tiene una cierta dificultad, el dragoncito púrpura siempre causa simpatía en los más chicos, más considerando que lo acompaña una libélula llamada Sparx.

Just Dance (Del 2018 en adelante la versión del año que prefieras) de Ubisoft

Plataformas: Xbox One, Xbox Series X/S (2021 y 2022), PlayStation 4, PlayStation 5 (2021 y 2022), PC y Nintendo Switch

El juego se trata de imitar las coreografías de danza de la pantalla, lo que en el discurso parece simple, pero en la práctica resulta muy divertido. Elegimos desde el 2018 en adelante, porque desde ese momento cuenta con un modo para niños (Kid mode) con canciones infantiles muy entretenidas para compartir. Y seamos honestos: ¿a quien no le gusta hacer payasadas delante de los más chicos?

Rayman Legends de Ubisoft

Plataformas: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PC , Nintendo Wii y Nintendo Switch

En breves palabras, para muchos es el mejor juego de plataformas de la historia. Lo más importante es que permite el juego colaborativo local, es decir, varios jugadores al mismo tiempo en la pantalla. Por ahí para los más chiquitos resulte un poco complicado, pero en general resulta ser muy atrapante.

LEGO Harry Potter Collection de TT Games y Warner Bros. Interactive Entertainment

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, PC y Nintendo Switch

Se trata de dos juegos que cubren con piezas de Lego todos los libros de Harry Potter y sus amigos. Permite juego multijugador local y lo más interesante es que, al igual que los libros, cada aventura apunta a un público distinto dentro de la niñez.

Costume Quest 2 de Double Fine Productions

Plataformas: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PC , Nintendo Wii y Nintendo Switch

Es una buena forma de que los niños prueben un juego RPG de combate por turnos. A los chicos les entretiene, además, que todo se trate de conseguir nuevos trajes y disfraces.