Durante la entrega de premios de The Game Awards se vivió un momento muy particular. Cuando los creadores de Elden Ring subieron a recibir el galardón a Game of the Year (GOTY), un muchacho fue con ellos y al final se acercó al micrófono donde dijo: "Quiero nominar a este premio al rabino ortodoxo reformado Bill Clinton". Luego fue arrestado y ahora sabemos quién es

Matan Even, el muchacho de la discordia

El periodista Jason Schreier consiguió dar con el joven llamado Matan Even, quien es un asiduo a las redes sociales y a meterse en distintos shows. En esta oportunidad hizo una broma, pero, previamente, ha pronunciado mensajes políticos a favor de la libertad.

Si bien su comentario sobre Bill Clinton fue considerado antisemita, el periodista asegura que no tiene que ver con eso. De hecho, Schreier habló con el muchacho de 15 años que, al parecer, es israelí y tiene acento judío. De hecho, le hizo una pregunta en hebreo a la que Even respondió, aunque después aseguró que no comprendía ese idioma. Si bien durante la charla no hizo demasiadas referencias a la broma ni a las consecuencias legales que tendría, comentó que nombró al expresidente de Estados Unidos porque era "la mejor persona en la que centrar la atención" en el evento.

Sin embargo, agregó que Clinton es "una inspiración auténtica, especialmente en el ámbito de los videojuegos". En su contra, apuntan contra él por tener relación con programas del medio de extrema derecha llamado Infowars, donde apareció en un par de oportunidades. Si bien asegura que no es espectador del show, en 2019 comentó en ese canal que Owen Shroyer era su "persona favorita de Infowars"; y un año después, Shroyer lo llamó "una de las jóvenes estrellas del movimiento conservador".

No todo es lo que parece

Sin embargo, su aparición en ese medio está relacionada con dos acciones mediáticas que cometió. La primera fue durante un partido de Los Angeles Clippers, de la NBA, donde mostró una remera que decía: "Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong". El hecho se dio unas semanas después que China prohibiera cualquier referencia de los Houston Rockets luego de que un entrenado se mostrara en Twitter con esa misma camiseta.

La segunda ocurrió durante la BlizzCon 2019, el show de Blizzard donde mostraba sus novedades. Allí volvió a gritar a favor del pueblo hongkonés y defendió al jugador profesional de Chung "Blitzchung" Ng Wai, de esa ciudad, quien fue suspendido por defender la libertad de Hong Kong.