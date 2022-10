Se viene una película del plomero más famoso del mundo y todos conocen la música de Super Mario Bros. De hecho, toda una generación de gamers vuelven a su infancia cuando la escuchan. Pero, ¿puede que sea un plagio?

La canción principal: “Ground Theme”

Super Mario Bros de Nintendo llegó al mercado el 13 de septiembre de 1985. Toda la música del juego fue compuesta por Koji Kondo y tiene una alta influencia del jazz. Pero para muchos no es sólo ‘inspiración’ sino que casi es un robo.

Hay que comenzar por la música del mundo 1, nivel 1.

Ahora llega el turno de presentar a la banda japonesa de Jazz fusion, T-Square y su canción Sister Marian:

Parecidas, ¿no? Lo particular es que pertenece al disco Adventures que se editó un año antes de la salida del juego.

Pero eso no es todo

Por si eso no fuera suficiente, hay dos canciones más que generan dudas. La primera es la que suena cuando Mario agarra la estrella que lo hace invencible.



En 1983, otra banda del lejano oriente, Piper, lanzó Summer Breeze, dos años antes de la salida del juego. La canción que da nombre al álbum suena así:

Cerremos la discusión

Por último, primero hay que escuchar la canción representativa del momento en que Mario desciende a los subsuelos.

Friendship se editó en 1979 y existe una discusión sobre si se trata del debut de la banda homónima o es una segunda parte de un disco del mismo nombre del guitarrista Lee Ritenour. Sin embargo, esa parte no es la más importante, sino la comparación de la canción Let's Not Talk About It con la que escuchamos antes.

De aquí en más lo dejamos a su criterio. Pero resultan por lo menos llamativos los parecidos entre la música del gran Super Mario Bros con las canciones que presentamos. De cualquier forma, eso no desmerece la calidad del juego.