Ni en su casa apoyan a Sony: Japón aprueba la venta de Activision

Sony recibe golpe tras golpe y ni siquiera en su país tiene apoyo. La Comisión de Comercio Justo de Japón (Japan Fair Trade Commission) aprobó la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

La CMA de Reino Unido realizó una votación provisional donde se autorizaba el negocio, asegurando que no afectará la competencia en el negocio de las consolas, algo que Sony dice que ocurrirá. De la mano de eso, las acciones de Activision subieron cuando se conoció esa noticia y habrá que ver cómo afecta ahora la autorización japonesa.

La luz verde por parte de la Comisión de Comercio Justo de Japón, anunciada en las redes sociales, afirma que la unión no dañará ningún mercado en particular en Japón. Ni el de consolas, ni el del juego en la nube. De cualquier forma, esto no sorprende porque la realidad es que Xbox representa poca competencia en la Isla del Sol Naciente para Playstation. Se estima que incluso con la adquisición de la saga Call of Duty, esta ecuación no variaría mucho.

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft sigue avanzando. Las comisiones reguladoras y las distintas agencias internacionales dan su aprobación lenta pero indefectiblemente. Sony cada día se queda más sola y sin argumentos y el final se ve llegar pronto.