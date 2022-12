Los extraños motivos que hacen que The Callisto Protocol meta miedo

The Callisto Protocol de Striking Distance Studios, dirigido por Glan Schofield, uno de los padres del clásico Dead Space, era uno de los juegos más esperados del año y hoy salió al mercado. El problema es que da miedo, pero no por las razones esperadas.

Un poco sobre el juego

La luna muerta Calisto, que orbita alrededor de Júpiter, es la base de la Prisión de Hierro Negro. Controlada por la United Jupiter Compañy, es el hogar de los delincuentes más peligrosos. De repente, una invasión de horrores alienígenas obliga a uno de los detenidos, Jacob Lee, a encontrar la forma de sobrevivir. Sin embargo, el ataque no es tan espontáneo como parece.

Pero fuera de la historia, lo que mete miedo es el rendimiento. Si bien en consolas parece estable, los usuarios de PC se están cansando de darle críticas negativas, al punto que Steam ya recolectó más de 2.500 reseñas en contra.

¿Dónde está el problema?

Principalmente en casos graves de stuttering (un defecto que se refiere a retrasos en la muestra de los fotogramas que resulta en un ‘tartamudeo’ de la imagen) que hacen casi imposible que se estabilice. Y lo peor de todo, es que nada tiene que ver con el hardware.

"No vale la pena comprarlo, tiene una mala optimización en una RTX 3060 Ti, se traba con el ray tracing y con el Directx 11" o "con una 2070 Super, 16 ram, i7 12700 SSD Nvme Black el juego en calidad media me varia entre los 25 a 90 fps con una importante cantidad de stuttering", comentan algunos usuarios.

De hecho, los especialistas recomiendan no comprar el juego hasta que no llegue un parche por parte de los creadores. Respecto a la jugabilidad, en general todos quedaron contentos, pero que se vuelva medio injugable no es una buena señal.

The Callisto Protocol de Striking Distance Studios

Disponibilidad: 2 de diciembre de 2022

Plataformas: Xbox One, Xbox Series X/S y PC

Juego survivor horror espacial muy esperado por los jugadores. Mostró un gameplay muy interesante. Los prisioneros de la cárcel Black Iron se encuentran encerrados en la prisión junto con una invasión extraterrestre.