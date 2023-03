Las promesas de Microsoft y los disparates de Sony por Call of Duty

La adquisición de Activision Blizzard no termina de cerrarse y se siguen buscando alternativas, ofertas y contraofertas, para que avance. Buscando que la situación cambie, Microsoft aseguró nuevamente que Call of Duty no será exclusivo de Xbox Cloud Gaming.

La cantidad de dudas, quejas, temores, procesos judiciales, idas y vueltas parecen que comienzan a disminuir aunque Sony siga siendo el principal opositor a la venta. Sin embargo, el acercamiento con Nintendo y Nvidia parece que abre la puerta a distintas aprobaciones que hacen falta para que se cierre la compra por parte de Microsoft.

Que Call of Duty no seá exclusivo de Xbox Cloud Gaming, podría darle a la CMA, el organismo que regula estas compras, la pauta para que apruebe el negocio. Esto permitirá que el título llegue a otras plataformas, incluida PlayStation y PC.

Desde Sony, quien sigue desconfiando de la palabra de Microsoft, recibirá el golpe de que el contenido exclusivo de PlayStation ahora estará también disponible en Xbox y PC, lo que no le gusta nada. El problema es que, al haber mostrado los acuerdos con Bethesda para esos contenidos, al mismo tiempo destaparon que las versiones de Xbox son inferiores, intencionalmente.

Por si so fuera poco, los japoneses aseguraron que Microsoft enviaría versiones con bugs y errores a propósito a su consola, para arruinar la experiencia del jugador y que cambie a Xbox.