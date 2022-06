Yves Guillemot hace un esfuerzo y no cobrará 300.000 euros

Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, decidió reducir su premio anual. previamente a la presentación del próximo ejercicio de la empresa, en 310.000 euros. De cualquier manera, su paga total será de EUR 620.000.

El máximo responsable de la empresa da a entender, de esta manera, que los resultados económicos no serán los esperados. De cualquier forma, este dinero corresponde a la compensación extra por lo que su sueldo no se verá afectado.

Esta decisión hace recordar a la tomada por el CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson, quien redujo su sueldo anual a la mitad, aunque eso significa que cobrará la ‘módica’ suma de 20 millones de dólares.

"Esta es una decisión personal de Yves Guillemot, que tomó considerando que la compañía no había alcanzado los objetivos financieros que había comunicado públicamente a los mercados", informó un portavoz de la firma de videojuegos. Parte de la paga a la que renunció también estaría relacionada con la ejecución de medidas contra el acoso, casos denunciados en 2020 y de los cuales se ha acusado a Guillemot de ser conocedor.

Malos resultados

Las estimaciones muestran que los resultados financieros que la empresa están lejos de los previstos por lo que la bonificación de Guillemot hubiese sido bastante menor a la cifra a la que renunció. De hecho, se espera que el beneficio de las operaciones de la compañía caiga un 14%, registrando un 5% menos de ventas y, de la mano de eso, sus acciones perdieron la mitad de su valor a lo largo del año.

Por supuesto, los rumores de una posible venta por parte de Yves Guillemot no colaboran con la estabilidad. Para empeorar la situación, Ubisoft no tiene ningún lanzamiento relevante por delante, más allá del de Rabbids: Party of Legends el 30 de junio, aunque se estima que en septiembre habrá novedades sobre el futuro de la saga Assassin's Creed que podrían mejorar la situación.