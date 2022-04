Ya está disponible un nuevo mapa para Rainbow Six Siege

Un nuevo mapa llega a Rainbow Six Siege luego de tres años de espera. Se llama Emerald Plains y ya está disponible para PlayStation4®, PlayStation5®, Xbox One, Xbox Series X/S, y PC y está incluido Xbox Game Pass, Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft, Amazon Luna y Stadia.

El mapa lleva al jugador a las colinas de Irlanda del Norte, en el club de campo y rancho privado Emerald Plains. Allí podrá recorrer los terrenos, hacer rappel a través de una claraboya, usar las escaleras interiores o buscar cobertura en la chimenea.

Dentro de la construcción, los pisos son distintos. El primero es moderno mientras que el superior es de estilo clásico con puntos de referencia de orientación más claros. Además, dispondrán del dispositivo Kiba Barrier, que permite reparar agujeros en paredes y pisos.

El año 7 del juego, que incluirá no solo ese mapa sino que habrá más sorpresas, modos de juego tipo Team Deathmatch y otras sorpresas. Además, fomentará el comportamiento positivo de los jugadores con un Sistema de Reputación.

¿Qué es Rainbow Six?

Es una franquicia de creada por el autor estadounidense Tom Clancy acerca de una unidad internacional antiterrorista ficticia llamada los "Rainbow". La franquicia comenzó con la novela de Clancy Rainbow Six, que fue adaptado en una serie de juegos en tercera persona de táctica y disparos. Hoy forma parte del mundo de los esports con competencia internacional. La edición Tom Clancy's Rainbow Six Siege se utiliza para la faceta competitiva, que reparte US$ 3 millones en premios.