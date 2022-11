Xbox saltó a defender Fable y aseguró que va a salir

Hace un tiempo lo anunciaron, pero hasta ahora, nada. Pasaron los meses y cero novedades. Nos referimos al próximo título de la saga Fable del que aseguraron hace un par de años que estaba en producción. Si bien en los últimos tiempos se comentó que tenía nuevo guionista y que Eidos Montréal se unía al proyecto, pero son solo rumores.

Y, sin embargo…

Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, comentó que "durante algunas de las primeras revisiones compartí un poco de ese escepticismo, sentía que nos estábamos arriesgando, pero desde entonces lo han disipado. Estoy emocionado de que todos lo veáis", en referencia al sentimiento de los jugadores.

De cualquier forma, no es la primera vez que Xbox sale a desmentir que el desarrollo tenga problemas o a asegurar que Playground Games, la desarrolladora a cargo del proyecto, es la adecuada para el juego."Playground hace juegos de carreras, pero si lo deconstruimos un poco, creo que lo que hace Playground es una gran artesanía, alta calidad y gran atención a los detalles. Tenían una pasión particular por la saga y creo que también demostraron que entienden de qué se trata el corazón y el alma de Fable y cómo pueden presentarlo para las sensibilidades de hoy, cómo hacer una versión moderna de Fable".

Booty asegura que le encantaría "poder compartir y mostrar" más información sobre Fable porque "algunas de las cosas" que ha visto "son muy alentadoras". Pero no, no va a pasar hasta que Playground Games no considere que el juego está listo para ser presentado, explicó.

¿Qué es la saga Fable?

Es una serie de juegos creados para Xbox en 2005. Se trata de títulos RPG ambientada en la nación de Albion, compuesta por varias ciudades-estado.

A lo largo de la historia de los diferentes lanzamientos, el jugador va conociendo distintos períodos de esas tierras. Lo más interesante del juego es que las decisiones morales que se tomen afectarán los sucesos y al personaje.