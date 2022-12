Wo Long: Fallen Dynasty presentó novedades de sus ediciones

Wo Long: Fallen Dynasty es un RPG de acción creado por Team Ninja y publicado por Koei Tecmo. Se trata de un juego muy esperado porque se estima que va a estar plagado de combates frenéticos, enemigos y horas de entretenimiento.

Las ediciones

Se anunció la Steelbook Launch Edition que incluirá no solo el juego base, sino que también tendrá la caja en formato steelbook,y Crowns of Zhurong y Gonggong como adicionales. Por otro lado está la Digital Deluxe Edition. Esta contiene el juego base, un libro de arte digital, la banda sonora y el pase de temporada que incluye no solo los tres DLCs sino que también la armadura Qinglong .

El contenido descargable

Tendrá, por el momento, tres. El primero es Battle of Zhongyuan que estará disponible en junio de 2023. Luego será el turno, en septiembre, de Conqueror of Jiangdong y por último, Upheaval in Jingxiang, en diciembre de 2023.

¿Cuándo sale?

Wo Long: Fallen Dynasty de Team Ninja estará disponible el 3 de marzo de 2023. Llegará para Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Eso sí, desde el día uno, los usuarios de Xbox Game Pass podrán disfrutarlo en toda su magnitud.