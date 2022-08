Vince Gillian habló de un posible juego de Breaking Bad

Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y Better Call Saul, comentó en una entrevista que llegó el momento de abandonar ese universo. No es que no tenga ideas, sino que tampoco lo quiere sobrecargar ni, como dijo él, “convertirme en alguien de un solo truco”.

Sin embargo, la aparición de un video creado en Unreal Engine simulando un posible juego de la franquicia dejó a todos con la boca abierta, incluyendo a Gilligan. Para colmo, la idea de un lanzamiento en ese formato cruzó la cabeza de los cerebros detrás de la serie, por lo que esto generó una incentivación mayor.

Un título tipo Grand Thef Auto (GTA)

“No soy un gran jugador de videojuegos, pero ¿cómo no conocer Grand Theft Auto?", comentó Gilligan. "Recuerdo que le dije a los dos señores que dijeron que sí originalmente a Breaking Bad, '¿quién es el dueño de Grand Theft Auto, no puede tener como un módulo, puede haber como una adaptación de Breaking Bad?”. Imaginen, un GTA donde el jugador utiliza a Walter White, Jesse Pinkman o Mike Ehrmantraut.

Pero…

No, no hay ningún proyecto por el momento para realizar un juego de Breaking Bad. De hecho, Gilligan contó: “Ha habido bastantes intentos de videojuegos. Algunos de ellos llegaron al mercado. Intentamos hacer una experiencia de realidad virtual con los dispositivos PlayStation VR de Sony. Hicimos un juego para móviles que duró un poco".

Hay que reconocer que el video que hizo un grupo de fanáticos en Unreal Engine 5 es maravilloso y nos lleva a imaginar. Paciencia. ¿Quièn dice que Gilligan no puede cambiar de opinión en el futuro?