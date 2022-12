Una de cal y una de arena para los amantes de Hogwarts Legacy

Una parte de aquellos que esperan Hogwarts Legacy de Warner Bros recibieron una noticia no muy buena, mientras que otros lo contrario. Los que esperan la versión de PlayStation 4 o Xbox One seguro que no disfrutarán lo que tenemos para contarles.

A esperar

Originalmente, Hogwarts Legacy saldría el 10 de febrero para las consolas de Microsoft y Sony. Sin embargo, ahora se confirmó que cumplirá esa fecha para las versiones de PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S pero no podrá hacerlo con las de la generación anterior. Ahora, el día a donde se apunta es 4 de abril de 2023.

Una buena

Los que sí festejan son los menos esperados: los dueños de Nintendo Switch. Hasta el momento se sabía que iba a haber una versión, pero nadie tenía certeza de cuándo, pero ya se confirmó que será el 25 de julio y se podrá disfrutar en versión en la nube. Desde Warner Bros, informaron que el 14 de diciembre se presentará un nuevo gameplay con más detalles de la aventura del universo Harry Potter.