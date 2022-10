Un juego rompió un récord, pero de esos que mejor no romper

Hay récords que es mejor no romperlos. Los méritos positivos son buenos, pero cuando se gana el premio a algo malo, los juicios en contra suelen ser muy duros. Eso es lo que le está pasando a uno de los juegos más promocionados y esperados: Beyond Good and Evil 2 de Ubisoft.

Un poco de historia

Allá por 2003, la desarrolladora francesa presentó Beyond Good and Evil. Se trataba de un juego de aventura donde Jade, una periodista de investigación, debe conseguir la manera de protegerse de una raza alienígena. Para eso deberá cumplir misiones y unirse a los rebeldes.

Si bien fue un fracaso comercial, con el tiempo ganó seguidores de culto. De cualquier forma, los críticos lo elogiaron y consideraron uno de los mejores juegos de ese año. Por eso, cuando en 2008 se anunció la secuela, recibió el interés.

El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos

Desde ese día hasta hoy, pasaron 5236 días. Este es el récord para un título AAA de tiempo transcurrido entre el anuncio y la salida al mercado, luego de superar a Duke Nukem Forever, que tardó 5156, porque se anunció en 1997 y salió (por desgracia) al mercado en 2011.

Y aquí estamos, en 2022, a la espera de novedades. En 2018 vimos un trailer que nos dejó con gusto a poco pero con esperanza, que es lo último que se pierde, pero que hasta ahora no tiene mucho que la sostenga. De cualquier forma, pareciera que Ubisoft no está convencida de cancelar el título. Incluso, contrataron una nueva guionista y artistas para la secuela. Tal vez todavía nos podemos llevar una sorpresa y que Beyond Good and Evil 2 dejé de sumar en su triste récord.