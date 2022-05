The Witch Knight: se viene un metroidvania a puro disparos

The Knight Witch del editor Team17 y el estudio español Super Mega Team es una aventura shoot'em up con elementos de metroidvania que saldrá este mismo año en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Ya están disponibles algunos detalles y un trailer de gameplay.

La aventura transcurre en la ciudad subterránea de Dungeonidas, que antes era un lugar pacífico pero ahora está asediada por una amenaza desconocida que ataca con un ejército de gólems. Rayne, la Knight Witch (bruja caballero) debe enfrentar el problema. Para eso tiene una serie de poderes, habilidades, magias y mejoras.

Sabemos que tendrá elementos de combate rápido típicos de los shoot'em up y elementos de metroidvania relacionados con la exploración y un sistema de cartas para personalizar la jugabilidad.

Habrá más de 30 cartas de hechizos para crear el mazo que se adapte al estilo de juego propio. Unos jugarán con ataques a distancia mientras otros podrán ir cuerpo a cuerpo con hachas.

Uno de los puntos interesantes es que el jugador tendrá la obligación de ganarse la confianza y aprecio de los demás personajes porque eso incrementará sus poderes y le dará recompensas. Las decisiones que tome a lo largo del juego afectarán a la población y su relación con el personaje.

“The Knight Witch se ha diseñado, con mimo, como un metroidvania sin barreras dotado de un sistema de apuntado automático intuitivo, trucos que alteran el mundo y un sistema de navegación centrado en la historia principal”, comentaron desde Super Mega Team.