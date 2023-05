The Lord of the Rings: Gollum de Daedalic Entertainment recién salió y ya todos se quejan. Tanto fue el rechazo que generó en los usuarios, que los desarrolladores tuvieron que salir a pedir disculpas.

Si bien ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC (la versión de Switch sale más adelante), la realidad es que la calidad gráfica deja mucho que desear y, para colmo, los bugs se hacen presentes en más de una oportunidad.

Daedalic Entertainment, que viene muy golpeada económicamente desde antes de la pandemia, publicó en su cuenta de Twitter: "Nos gustaría ofrecer nuestras más sinceras disculpas por la decepcionante experiencia que muchos de vosotros estáis teniendo", acompañado por un mensaje en forma de imagen con texto plano sobre fondo negro.

"Reconocemos y lamentamos profundamente que el juego no haya alcanzado las expectativas que nos marcamos tanto a nosotros mismos como a nuestra dedicada comunidad", expresa el comunicado. "Por favor, aceptad nuestras sinceras disculpas por cualquier decepción que haya podido causar".

Finalmente, aseguran: "Nuestro equipo de desarrollo ha estado trabajando en solucionar los bugs y problemas técnicos que muchos de vosotros habéis sufrido", y promete novedades pronto de la mano de algún parche.

De esta manera, el juego se unió a la ola de esos que salen antes de tiempo. Esta tendencia, sin embargo, no siempre afecta la venta de los juegos, por lo que parece que seguiremos recibiendo títulos mediocres.