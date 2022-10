The Chant llevará al jugador a enfrentar horrores cósmicos

Los juegos de terror están viviendo un muy buen momento. No solo tenemos Dead Space Remake por delante, sino que además The Callisto Protocol está a la vuelta de la esquina y existe un tercer título en carpeta: The Chant.

The Chant de Brass Token y Prime Matter

Se trata de un juego de acción-aventura en tercera persona. El jugador debe recolectar recursos para crear herramientas para luchar y defenderse de horrores que se generaron por un ritual fallido. Hoy se publicó un video donde se describen los enemigos que se enfrentarán en el juego. También se ven detalles de la ambientación y jugabilidad.

Bienvenidos a Glory Island

Mientras los horrores se expanden por la isla, el jugador debe crear equipo para poder defenderse de las criaturas que atacan su Mente, Cuerpo y Espíritu, separados dentro del sistema de juego.

Debe tener cuidado con los recursos porque son escasos. Huir será en más de una oportunidad la mejor opción. Por eso la exploración es clave, tanto para conseguir materiales como para encontrar los mejores caminos de escape.

El juego tiene fecha de lanzamiento el 3 de noviembre y estará disponible para PC, Xbox Series X/S y PlayStation 5.