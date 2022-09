Te presentamos el gameplay de New Tales of the Borderlands

New Tales from the Borderlands de Gearbox Software y 2K Games result una de las gratas sorpresas de este año. Hacía varios años que no había novedades de una posible entrega de la saga, por lo que los seguidores se alegraron mucho.

Primeros vistazos

Por eso, que ahora podamos ver un gameplay de unos 18 minutos del juego, sirvió para ponerle más emoción a la cosa. Allí vemos clarísimo como cada decisión afectará el desarrollo de la historia.

“En esta parte de la historia, Anu, Octavio y Fran se encuentran en las alcantarillas de Promethea compitiendo con Tediore para abrir una bóveda inactiva”, comentaron desde Gearbox Software. “Tienen que encontrar una forma de evitar a los guardias de Tediore utilizando el sigilo o la violencia a la vieja usanza. Por el camino también deberán luchar por el honor y la gloria en un duelo de Vaultlanders, con QTEs que decidirán el ganador del glorioso combate de plástico. Finalmente, nuestro trío llega a su objetivo -una auténtica Bóveda, custodiada por temibles guerreros eridianos- y se desata el infierno”, agregaron.

También dejaron para que todos vean una presentación de los protagonistas de esta aventura:

Recordemos que New Tales from the Borderlands estará disponible el 21 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. Vendrá en dos ediciones y la Deluxe incluye el original Tales from the Borderland.

¿Qué es Tales of the Borderlands?

Se trata de una aventura point and click serializada en cinco partes. Sigue la historia de Rhys y Fiona. El primero tiene un ojo cibernético que le permite analizar su entorno mientras que la segunda es la tiradora del equipo.

A lo largo de la historia, deben ir cumpliendo sus objetivos por separado. Él busca ascender en la empresa a la que pertenece y ella es una estafadora. Pero ninguno sabe que en su camino está Handsome Jack, uno de los grandes antagonistas de la historia de los videojuegos.