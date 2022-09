Te contamos las ventajas y desventajas de PlayStation VR 2

El nuevo video de Sony mostró la capacidad del nuevo casco de realidad virtual: PlayStation VR2. Desde la empresa aseguran que representan un salto generacional respecto a los equipos previos.

PlayStation VR2. Fuente: Playstation.com

Las ventajas

Empecemos por la calidad de imagen. Permitirá llegar a 4k HDR y tendrá un sistema de seguimiento ocular que detectará el movimiento de los ojos, adaptando la resolución en base a lo que el jugador enfoque.

Al mismo tiempo, el campo de visión será de 110° y se puede ajustar el equipo de formas distintas para que se acomode a las dimensiones que sean más cómodas para el jugador.

A nivel sonido, se destaca el sistema de audio 3D. Este permitirá que los ruidos sean un factor importante ya que se escucharán desde las direcciones, ya sea adelante, a los costados o atrás.

Los mandos de control serán similares al DualSense, el mando tradicional de PlayStation, porque tendrán retroalimentación háptica, gatillos adaptativos y la capacidad de seguir de forma precisa el lugar donde tenemos apoyados los dedos.

Controles de PlayStation VR2. Fuente: Playstation.com

Respecto a los juegos, en el video podemos ver algunas imágenes de los que están en carpeta como Horizon Call of the Mountain, No Man's Sky, The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution y Resident Evil Village.

Las desventajas

La principal tiene que ver con la compatibilidad. Aquellos títulos lanzados para los primeros cascos PlayStation VR no funcionarán en el nuevo. Además, el casco solo funcionará con PlayStation 5, dejando de lado la posibilidad del uso con PC, lo que puede, en realidad, ser bueno o malo respecto a cómo reaccione el mercado.

Sony siempre ha intentado mantenerse alejado de las computadoras. De hecho, critica mucho a su competencia directa, Microsoft y Xbox, por trasladar juegos de la consola a la PC. Sin embargo, los especialistas aseguran que los japoneses están cerrando una puerta importante por el potencial que muestra la VR2 en computadoras.

Fuente: Horizon: Call of the Mountain

Recordemos que los mayores desarrollos de realidad virtual están en PC pero, al mismo tiempo, no hay cascos de alta calidad que sean accesibles y competitivos. Si Sony apunta a ese nicho, podría dominar el mercado. Por otro lado, limitar el acceso de la VR2 a PlayStation 5 busca captar esos jugadores y unirlos a la consola de última generación.

Ahora debemos primero esperar que se confirme la fecha de lanzamiento, que por el momento figura como “a principios de 2023”, para ver si la estrategia de Sony funciona o resulta un fracaso por sus autolimitaciones.