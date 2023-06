Uno de los títulos más esperados y promocionados de 2023 es, sin lugar a dudas, Starfield de Bethesda. Lo increíble es que todavía no salió y ya está entre lo más vendido de Steam.

Si se busca en la plataforma de Valve, se puede ver que está en el top 10 de ventas. Si bien se trata, por el momento, de reservas, no deja de ser una excelente noticia para los realizadores. De hecho, si dejamos de lado los títulos Free to Play, estaría en el podio, en el tercer lugar, debajo de Day by Daylight y Cyberpunk 2077, que están de oferta.

Cabe aclarar que los títulos que lo superan es porque se consideran las unidades vendidas, por lo que es lógico que juegos gratuitos lo superen. Además, Starfield no es, justamente, un juego barato, ya que su edición tiene un valor de USD 70.

No es la primera vez que un título se acomoda en el top 10 antes de su lanzamiento. Otros ejemplos pueden ser Street FIghter 6 de Capcom y Call of Duty: Modern Warfare 2 de Activision.

Sin embargo, imaginamos que mira para arriba con la esperanza de que no lo comparen con el tìtulo que lo supera en la lista: Cyberpunk 2077. Este juego tenía el mote de revolucionario y muchos esperaban que marcara un antes y un después en la historia de los videojuegos. Pero fue un fracaso, lleno de bugs, que demolió la reputación de CD Projekt. Esperemos que Starfield no haga lo mismo con Bethesda. Recordemos que llegará al mercado el 6 de septiembre para PC y Xbox Series X/S.