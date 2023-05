Square Enix, la empresa detrás de la franquicia Final Fantasy, anunció que uno de sus nuevos títulos llegará el día 1 a Xbox. Se trata del nuevo Dragon Quest. Esto es una excelente noticia para los usuarios de las consolas de Microsoft, que hace rato no reciben un título de los japoneses.

Lo que dijeron

La información proporcionada por los desarrolladores confirma que el juego saldrá el 28 de septiembre en varias plataformas. Lo particular, es que figura como disponible para Xbox Series X/S y PC. Esta sorpresa es más que agradable para los jugadores porque muchos títulos de Square Enix le fueron esquivos los últimos años.

Esto representa un golpe de timón importante en la estrategia de mercado de los japoneses. Si bien varios juegos de la empresa ya habían arribado a Xbox como Final Fantasy XV, Kingdom Hearts III y NieR: Automata, que llegue el día 1, a diferencia de esos juegos que tardaron en arribar, marca que la intención es trabajar más cerca con Microsoft.

Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai de Square Enix

Disponibilidad: 28 de septiembre de 2023

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S y PC.

Basado en el manga y anime “Dragon Quest: The Adventure of Dai”, invita a los jugadores a ponerse en la piel del héroe con poderes mágicos y embarcarse junto a sus aliados en una aventura para derrotar al malvado Hadlar y salvar el mundo. La saga cuenta con más de once juegos numerados, sin contar los spin-off ni las adaptaciones, como es el caso de este nuevo título