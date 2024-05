Se viene un State of Play llenó de novedades para las consolas de Sony

Los amantes de PlayStation se preparan para mañana porque se realizará una nueva edición de State of Play. A lo largo de 30 minutos, se presentarán 14 juegos que llegarán a la consola de Sony.

"¡Vuelve State of Play! Conéctense en directo para enterarse de las últimas novedades sobre juegos de PS5 y de PS VR2, y échenle un vistazo a títulos de PlayStation Studios que llegarán más adelante este año", expresó Sid Shuman, director senior de Sony Interactive Entertainment. "La retransmisión de más de 30 minutos contará con 14 títulos y empezará el 30 de mayo a las 23:59 hora peninsular (19 de Argentina) en YouTube, Twitch y TikTok. ¡Nos vemos ahí!".

La presentación va de la mano con los mensajes que siempre expresan los representantes de Sony. En febrero, la compañía dijo que tenía "grandes proyectos en desarrollo", pero en aquel momento no figuraba "lanzar una nueva entrega de ninguna franquicia importante existente" durante el actual año fiscal, que abarca hasta el 31 de marzo de 2025. Por eso es que, probablemente, tengamos anuncios de juegos de PlayStation Studios para PC y nuevas propiedades intelectuales.

Algunos de los rumores que corren es que puede que se anuncie God of War: Ragnarök para PC, así como novedades de Concord, un shooter multijugador JcJ para PlayStation 5 y PC, desarrollado por Firewalk Studios. Concord fue presentado en el PlayStation Showcase de 2023, aunque con apenas unas pocas imágenes, y desde entonces no se ha dejado ver. Tampoco podemos descartar la presencia de Phantom Blade Zero, o de una nueva entrega de Astrobot para este año y un proyecto de Lego con Horizon.