Remedy Entertainment anunció una noticia que no fue buena pero tampoco demasiado mala. Alan Wake 2, la segunda parte de uno de los mejores juegos de terror de la historia, retrasará su lanzamiento.

Originalmente, iba a llegar al mercado el 17 de octubre de 2023 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Sin embargo, ahora se confirmó que llegará el 27 de ese mes.

Si bien no está especificado, el motivo parece que es no competir con otros títulos importantes que salen en esos días, como Assassin's Creed: Mirage, que llegará el 12 de octubre, y Marvel's Spider-Man o Super Mario Wonder que tienen fecha para el 20 de octubre.

En el Twitter de la cuenta oficial, los desarrolladores publicaron: "Octubre será un gran mes para los lanzamientos de videojuegos y esperamos que este cambio de fecha le de más espacio a todo el mundo para disfrutar sus juegos favoritos."

De esta manera, esquiva una serie de días difíciles para el mercado, pero también para los jugadores que tendrán que elegir qué título los llama más a gastar su dinero. Alan Wake 2 tendrá un precio de 65 dólares para consolas y USD 55 para PC, lo que lo ubica un poco por debajo de los valores que se están manejando.